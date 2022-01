Paco Villa, tienes que aguantar la soberbia y negociar

Ayer apareció Santiago Baños, el presidente deportivo del América. Si usted no lo conocía, yo lo vi jugar futbol, era malísimo, con todo respeto, malo, pero malo de verdad, y en las redes sociales están fastidie y fastidie.

Santiago Solari no había aparecido desde que fue expulsado y Baños apareció hasta que terminó de hacer contrataciones, tarde, pero eso pasa en todos los equipos, no solo en el América. Cruz Azul también ha traído tarde jugadores y todos han traído tarde jugadores.

¿Por qué? Porque la planeación les cuesta, porque hay dinero de por medio, porque tienen que pedirle al dueño: “Oiga, señor, perdón, necesitamos contratar a un jugador y cuesta cinco millones de dólares”, y éste les responde: “Estás loco, compra tres jugadores de un millón”, y así se maneja el futbol.

Apareció Solari para demostrar el apoyo a Baños y decir que está a gusto con ese equipo y que tienen que ser los mejores en el campeonato regular y en la Liguilla. ¿Qué es lo que tiene que hacer Solari? Le toca trabajar fuerte a él para intentar hacer un buen equipo de futbol.

De los jugadores que compraron, Juan Otero no sé si sea una garantía porque Santos de Torreón, el equipo de Irarragorri, normalmente negocia con el América. Si el América quiere algo, aparece Irarragorri para dárselo de inmediato.

Irarragorri siempre ha querido un puesto de directivo, no solamente el que tiene sino en la Federación Mexicana de Futbol, el de Yon De Luisa y a eso es a lo que le tira el presidente de Orlegi.

Entre paréntesis, hay que felicitarlo porque el Atlas ha cambiado, pasó de ser un equipo mediocre y que ahora viene al Azteca y le gana al América por dos goles.

Se ve que a Baños le urgía que presentaran de inmediato a los refuerzos y presentó todos los refuerzos de los equipos femenil y varonil, y ahora el trabajo del técnico Solari es demostrar que el América es un equipo que puede ser Campeón o que puede jugar una Liguilla, y no que un equipo como Pumas, con base en garra y esfuerzo, los vuelva a barrer en la Liguilla.

Diego Valdés es un buen jugador, lo demostró en Santos, tiene talento. De los extremos que pidió Solari, finalmente llegó Otero. Vino Meré en la defensa en lugar de Aguilera, que siempre se lesionaba y que ahora está en Atlas.

El futbol mexicano está manejado por grupos: el Grupo Televisa, el Grupo de TV Azteca, el Grupo Orlegi, el Grupo de Caliente de Hank, Grupo Pachuca; por eso existe la multipropiedad, lamentablemente. Existen violaciones al reglamento internacional.

Lo que más me sorprendió es que Baños no solo presentará a los nuevos refuerzos, sino que se quejará que el América fue el equipo más lastimado por el arbitraje y por el VAR la temporada pasada, según estadísticas que sacó la propia Federación y la comisión encargada de hacerlo.

¿Usted cree que el América haya sido lastimado por el arbitraje, que el América haya sido fastidiado por el arbitraje? o simplemente es decirle al arbitraje: “Señores, el patrón y dueño de este negocio está enojado con ustedes”.

Entonces, Brizio tiene que poner sus barbas a remojar, porque será el próximo, pero Brizio sale a dar la cara para decir que el penalti que cometió Pumas frente a Tigres, una simple barrida que apenas y toca al futbolista es penalti; y en cambio, el codazo a Dinenno no fue penalti, son cosas que solamente suceden en el futbol mexicano o quizá en el futbol de Turquía, o en el futbol de Mozambique, o en algún otro futbol raro donde la FIFA no tiene mucha injerencia.

Para colmo de males, dos comentaristas, uno experto y el otro más inexperto, se metieron con Baños, y eso, simplemente es pegarle patadas al pesebre. A la empresa que te paga es a la que le tienes que ser leal, pero si la golpeas eso no es libertad de expresión, es un libertinaje tonto o es exhibir diciendo: “Que importante soy yo, que le pego a Baños”, pensando que Baños no estaba tan sólido en su puesto, y les salió el cohete por ya saben dónde.

Uno más veterano, supo qué hacer, se lo tragó y dijo: “Ni hablar”. El otro, menos veterano, más soberbio, presentó su renuncia y en estos tiempos presentar una renuncia cuando hay falta de empleos bien pagados, estando en una empresa como Televisa, me parece una tontería.

Ahí tienes que guardarte la soberbia, ser inteligente, negociar y punto. Aunque los tuits hayan sido iguales, queda demostrado que te equivocaste o que tu inteligencia te rebasó, lo que quiere decir que no eres tan inteligente o simple y sencillamente que no tenías ni idea de lo que pasaba internamente.

Por lo pronto, el camino lo tiene abierto el técnico del América, Santiago Solari. Le dieron lo que pidió, él suele ser un técnico trabajador, que hará pronto jugar al América bien o regular. Desde luego a la gente no le va a gustar su estilo, así es, y como lo dijo el inteligentísimo Baños: “En el América no importa a quién traigas, ni quién sea el técnico, ni quienes sean los directivos, a la afición americanista le importan los títulos”. Obviamente es una indirecta dirigida también para el director técnico.

Por lo tanto, se armó un jaloneo de intereses internos de la propia empresa con su equipo de futbol, el América, al que pronto lo verán en los primeros sitios, indudablemente que sí, pelando por los primeros puestos; a final de cuentas es quien pone el dinero en la empresa.

Por ahí también, se habla del enojo de Televisa con TV Azteca que no quiso entrar al partido de México contra Jamaica del jueves a las seis de la tarde, porque el dueño de Azteca dijo: “El futbol es un negocio, y ese partido no es negocio para nadie”, pero oculta que los derechos de televisión de la Selección Mexicana fuera del Estadio Azteca son propiedad de una empresa española, MediaPro, que intentó pujar por la compra de Fox y Azteca se interpuso, se quejó y finalmente Fox no fue comprado por MediaPro, que podía haberlo hecho más grande o más importante.

MediaPro es una empresa radicada en Barcelona, fuerte, que suele comprar derechos y los revende, está dedicada a eso, es su negocio, además de producir partidos de futbol en televisión. Es conocida internacionalmente.

Pero hay muchas empresas en cable a las que la gente tiene acceso, las puede ver sin ningún problema, pero son cosas que lamentablemente pasan, y la gente dice: “Es que no hay libertad de expresión”. No, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es, conociendo el interior de tu empresa, debes saber qué terrenos pisar y no ser el guerrero valiente que se queda sin espada.

Si vas a la guerra, vas con una espada ganadora, no vas simplemente a decir: ”Aquí estoy yo, soy fulano de tal”, porque al final de cuentas quedas en la calle, y ese fue el asunto. Si estás metido en las redes sociales y te dejas llevar por lo que dicen las redes sociales, es una jungla de amarrar navajas, sobre todo cuando se trata de comentaristas o empresas ligadas al espectáculo, se van con todo, atacan con todo y destruyen todo, las redes son destructivas, poco constructivas, y no puede haber un debate limpio, bien llevado, porque terminas lleno de insultos, hay gente de todo, es una jungla salvaje de donde salen animales que no sabes ni por dónde te atacan, generalmente por la espalda, de frente jamás te dirían nada, pero te lo dicen porque son anónimos.

En Twitter hay que tener más cuidado, tener más precaución y ser más recto o más duro con aquellos que se la pasan insulta e insulta, pero no va a hacer nada, al contrario, ahí no hay libertad de nada, simplemente libertinaje y mientras eso exista, seguirá siendo así.

El problema es caer en ello sabiendo que en redes sociales hay grupos especiales dedicados a golpear y ese es el asunto. Hay que dedicarse a hablar de futbol cancha, de quién va a ser el Campeón, de cuál es el equipo mejor reforzado, porque igual, el Cruz Azul apenas está presentando jugadores.

Que Baños, el presidente deportivo del América, tenga cierta protección en su empresa, tenían que saberlo los comentaristas, tenían que saberlo y estar atentos, porque no solamente estás renunciando a una empresa grande como lo es Televisa, poderosa, importante, con gran penetración, sobre todo en el futbol, sino también a la empresa de la cual es socio, Univisión, en Estados Unidos.

A volar, pajarito. Golondrinas hay muchas, y las golondrinas, cuando hay viento muy fuerte, o se esconden, o vuelan por los aires. Simple y sencillamente es lo que pasa y seguirá pasando.