Pumas, en Semis para dolor de los americanistas

Los Pumas están en Semifinales, para dolor de los americanistas, ni el más ferviente americanista se lo esperaba. Pumas en las primeras jornadas estaba hundido en el sótano, en el fondo de la tabla, no caminaba, llegaban uno y otros jugadores.

Finalmente logró redondear un buen equipo, fue escalando posiciones y fue subiendo; demostró que algunos de sus jugadores extranjeros tenían calidad y la mostraron en el momento crucial, se enracharon, y los equipos enrachados en Liguilla son muy peligrosos, sobre todo si tienen un técnico como Lillini.

Pumas aprovechó que levantaron una doble marca a Salvador Reyes, que Mauro Lainez no sabe defender, es un jugador que va hacia adelante, va a velocidad, y metieron como una navaja a Alan Mozo, que atravesó totalmente las líneas del América, rebasó constantemente a los americanistas, puso centros perfectos, apareció el joven Corozo, metió dos goles y al final el brasileño Meritao metió un golazo.

¿Merecido? Merecidísimo. En el primer gol, le habían inventado un penalti a Pumas que no era. Creo que Pumas se mete a las Semifinales por el mérito que hizo en la parte final, ganó partidos importantes, acumuló puntos, se metió al Repechaje, había derrotado al Cruz Azul, después le ganó al Toluca y lo pudo haber goleado, y luego venció al América.

Un América que parecía invencible, que ganaba todos los partidos, sino ampliamente, por marcadores estrechos, pero los ganaba, tenía más puntos que ninguno y se mantuvo en primer lugar toda la temporada, y ahí al Azteca, Pumas fue a ganarle.

Yo no entiendo cómo el América jugó el partido de Ida como lo jugó, nunca he visto un América tan temeroso, tan incapaz de ir al ataque, de buscar un gol, de buscar algo. Estaba encerrado, esperando que el empate lo metiera a la Semifinal.

Pumas se defiende con un portero serio, sólido, veterano como lo es Talavera. La llegada de Ortiz junto a Freire, ambos excelentes defensas, tan buenos o mejores que Hugo Nervo y Anderson Santamaría que tiene el Atlas, o sus laterales, que son lo mejor que tienen junto con Rocha.

El Atlas se defiende y va a venir a jugar a defenderse, recordemos que Cocca fue un buen central y toda su vida jugó en la defensa y manejó bien a los equipos defensivamente. Pumas tiene que salir a ganarle desde el primer partido y no esperarse al segundo partido.

Ganarle en C.U., no arrollarlo, porque Pumas no arrolla a los equipos, les gana simplemente, no tienen la capacidad para meterles tres, cuatro, cinco goles. Tiene la capacidad para ganar y si sale inspirado y motivado como está, podría ganarle al Atlas con la ventaja de uno o dos goles para ir al Jalisco y ahí terminar de hacer su faena.

Pumas quiere estar en la Final y demostrar que un equipo que no gasta mucho, que vende a sus jugadores, que muchos de ellos podrían salir en el periodo de invierno o querrán salir, o Pumas los querrá vender.

A Pumas le ha costado volver a reconquistar ese título de ser un equipo capitalino fuerte, insistente, sólido, que a veces se cae y a veces se levanta, pero cuando se enracha es difícil pararlo porque tiene jugadores inteligentes, uno de ellos es Mozo, otro es Leo López, otro es Dinenno, otro es Álvarez que también juega maravillosamente cuando quiere, Corozo que se soltó finalmente en los últimos partidos en Ciudad Universitaria y en el Azteca consiguió dos goles a pase de Mozo.

Mozo, que era un chico rebelde, que se portaba mal, que hacía cosas que no debía hacer, que era castigado, que lo bajaron de la Selección Olímpica, es uno de los mejores laterales que tiene el futbol mexicano; rápido, impetuoso, que trae el ADN de los Pumas, un hombre que no deja de correr, se entrega, lucha, a veces se equivoca y le sacan la amarilla o le sacan la roja, pero parece que ha frenado su ímpetu y cada día juega mejor y eso le ayuda a mucho a Pumas.

Pumas tiene un cuadro atractivo, un cuadro serio que puede pelear de tú a tú. Es por eso que deben ganarle al Atlas, pasar a la Final y esperar ahí a León o a Tigres, cualquiera de los dos es muy parejo. Tigres tiene la experiencia del Piojo Herrera, la experiencia de algunos jugadores, como su portero Nahuel Guzmán; la defensa es muy lenta, pero más o menos se defienden; el mediocampo también, ya no es lo mismo que hace años. Adelante, Gignac se mueve poco, pero cuando se mueve saca un cañonazo y hace un gol.

León es un equipo que juega más a ras de pasto, tocando la pelota de un lado a otro, con un esquema muy hecho por Ignacio Ambriz y que Ariel Holan, el técnico argentino, lo ha mantenido así; ha tenido lesionados, pero ahí está el León en Semifinales y puede derrotar a Tigres, así como Pumas puede ir a ganarle al Atlas, y el Atlas puede ganarle a Pumas en un descuido. Lillini lo sabe, no puede descuidarse por ningún motivo.

Pumas debe salir como favorito a ganarle al Atlas y en la Final todo puede pasar, porque Pumas cerró en cuarto lugar y tiene que cerrar siempre de visitante y eso le cuesta, pero ya lo demostró en el Azteca frente al mejor equipo de la temporada en la Fase Regular. Puede ser porque a Solari no le cuajaron sus jugadas, porque algunos de sus jugadores están sobrevalorados y ellos pensaron que con eso era suficiente para ganar el título, pero se encontraron a un Pumas muy complicado, espectacular y con gol, y eso aniquiló al favorito América.

Pumas debe ser favorito para ganar el título por la experiencia de algunos jugadores que tiene, los jóvenes son extraídos de la cantera la mayoría de ellos, muy buenos, con mucho futbol, con buen futuro y Lillini es un técnico muy inteligente. Ojalá Pumas siga por el sendero de la victoria, se lo merece, merece ser un grande del futbol mexicano.

