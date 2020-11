pumas-no-es-sorpresa-en-el-guardianes-2020

Para mí, no es sorpresa que un equipo que ha sido grande, sea la revelación del torneo. A Pumas, que representa a la Máxima Casa de Estudios de México, le ha costado mucho trabajo rehacer a sus equipos de futbol, porque no cuenta con un presupuesto, porque a pesar de tener un patronato, éste no aporta ingresos, no aporta dinero, no tiene los mejores derechos de televisión, no sé exactamente qué monto tendrá de pago de derechos, pero no ha de ser de los mejores. Pumas siempre ha sido, lamentablemente, menospreciado por el grupo que dirige al América, sobre todo en televisión.

Me parece a mí que la Universidad de México, en este caso Leopoldo Silva y Chucho Ramírez, han hecho un buen trabajo, desde luego con Andrés Lillini. Platicábamos con Andrés, dio una entrevista, y él decía que jamás pensó que dirigiría a un equipo de Primera División en ninguna parte del mundo, que trabajó mucho tiempo en el CSKA de Moscú, que trabajó en las inferiores de Boca Juniors y que él estaba aprendiendo a escoger jugadores de cantera que podrían triunfar en los equipos mayores.

Y a Pumas llegó justamente a eso, a dirigir a las Fuerzas Básicas, y lo estaba haciendo muy bien, pero en el momento en que Míchel no llegó a un arreglo con Chucho Ramírez por la cuestión de Iturbe que se cruzó en el camino, pues tomó sus cosas y se fue, dos días antes de empezar el campeonato.

Esto precipitó el que Lillini debutara como técnico de los Pumas rápidamente y en dos días tuvo que decidir, quedarse al frente por algunos partidos, y en un principio lo dijeron: “Te quedas algunos partidos mientras buscamos algo”. Dicen en Pumas que le hablaron a varios técnicos, puede ser. Más bien los llamaron, pero nadie quería entrarle al toro de Pumas y Lillini dijo: “vamos, adelante”.

Pumas había hecho buenas contrataciones, trajo a Dinenno que fue revelación del torneo como centro delantero, hizo 10 goles, hizo pareja con Carlos González, el paraguayo, que metió cuatro goles. Entre ellos dos diversificaron el ataque de Pumas, Favio Álvarez fue creciendo y jugó bien como interior por el centro a lado de Facundo Waller, porque Iturbe da partidos buenos y partidos malos y casi siempre que lo sacan revienta las bancas, avienta las botellas, hace de todo, tiene un carácter intratable, pero no es mal jugador.

Y atrás apareció Mayorga, apareció Vásquez que jugó un gran torneo, Alan Mozo, que a mí en lo personal me gusta mucho. Además, debutó el chico Erick Lira que mostró gran capacidad en el campo cuando se lesiona Iniestra.

Por supuesto, la gran contratación de Pumas, además de Lillini, fue Alfredo Talavera, un portero veterano de 37 años, cansado posiblemente del Toluca, llegó a Pumas y demostró que sigue siendo un gran portero, y lo es, es el mejor portero que hay en México, es más completo que Ochoa, Ochoa es quizá más carismático, pero Talavera es más completo y un poco más joven que Corona.

Pumas fue apuntalando a su equipo y todo mundo decía: “Son las primeras fechas, se va a caer, a la quinta fecha se cae y lo golean”. Pues resulta que Pumas ganó 8 partidos, empató 8 y perdió un solo partido.

Pumas en total metió 29 goles y recibió 17, y terminó ganando el último partido que era clave. El empate increíble de Tigres ante el Atlas y la derrota de Monterrey ante Chivas, propició que el Cruz Azul vs Pumas se volviera un partido importante para ver quién de los dos se colaba al tercero o hasta el segundo lugar, y en un momento determinado, fue Pumas el que ganó y ganó bien.

Dinenno hizo dos goles fantásticos y Pumas superó a Cruz Azul, al América y se quedó en segundo lugar con 32 puntos, lejos del primer lugar, el León, que se llevó el campeonato por mucho, pero Pumas fue la revelación del torneo.

Se podrán decir muchas cosas, que no tenía mucho control de pelota, presionaba adelante, y lanzaba rápidamente a sus atacantes, y Pumas tuvo gran efectividad en las dos áreas, en el área de ataque y en el área defensiva, porque tenía la columna vertebral, desde Talavera, pasando por Freire, adelante con Favio Álvarez, Dinenno, Carlos González, todos los que rodeaban el equipo, más los jóvenes que iban entrando poco a poco, y por eso Pumas pudo sostenerse siempre en los cuatro primeros lugares, nunca bajó de los cuatro primeros. Y había muchos colegas y mucha gente que quería que Pumas desapareciera de ahí.

Pumas trata de sacar jugadores de la cantera, para después tratar de subirlos al primer equipo, irlos vendiendo. Ahora mismo los zopilotes rondan a Pumas, ya habrá ofertas, seguramente encabezadas por Tigres sobre Dinenno, o por algún otro equipo sobre Carlos González, o sobre Favio Álvarez, o sobre Waller, quizá sobre Alan Mozo, Mayorga, o Johan Vázquez.

En fin, tiene jugadores atractivos para el mercado, y Pumas tiene que ser muy inteligente a la hora de deshacerse de un futbolista si quiere seguir trascendiendo como un buen equipo y pelear en la parte alta de la tabla, tiene que mantener la base y la estructura del equipo y no pensar que los novatos van a sacar adelante todo.

Si va a vender tiene que pensar muy bien a quién va a vender y por qué lo necesita vender, si es para traer a otro mejor, perfecto, pero si no, mantenerse con el mismo equipo y pelear más la temporada que entra, con más experincia del técnico Lillini, y por supuesto, de los jugadores. Dinenno tiene apenas temporada y media con los Pumas, ha metido en dos torneos 14 goles, es un buen goleador, seguramente hay varios equipos que están esperando para cazarlo.

Pumas dio el ejemplo de lo que es un equipo, que con poco dinero se hace mucho y lo hizo, y lo hizo bien y por eso está calificado a la Liguilla. Ahí está Pumas, esperando recibir al séptimo lugar de la reclasificación general, y seguramente es posible que avance y siga adelante. No lo pongo como favorito, pero todo puede pasar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALFREDO TALAVERA ES BAJA CUATRO SEMANAS POR LESIÓN.