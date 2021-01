¿Qué va a hacer Solari en América?

La recta final del América en el campeonato no fue buena, fue eliminado por Chivas en la Liguilla en Cuartos de Final, perdió en la Concachampions ante el LAFC con Carlos Vela que jugó muy bien, con errores precisos y concisos del equipo americanista y el ‘Piojo’ Herrera explotó en ese partido, había explotado en otros partidos, reclamaba todo y finalmente la directiva optó por cambiar el perfil americanista y para ello lo despidió y trajo a un técnico argentino radicado en España, Santiago Solari.

Solari jugó en varios equipos, en River Plate, Atlético de Madrid, Real Madrid, el Inter de Milán. Finalmente se quedó a trabajar en las fuerzas básicas del equipo blanco, dirigió al Castilla B y empezó a aprender en una institución como el Real Madrid.

Solari era un buen jugador que ganó una Champions a lado de Zidane, Roberto Carlos, Figo y de jugadores muy destacados. No fue la figura mediática ni mucho menos, fue un buen jugador, talentoso, elegante, fue elegido para dirigir al América, es un cambio de timón total el que dan, de un técnico pasional, aparentemente con el ADN del América como el ‘Piojo’ Herrera, por un técnico diferente, más frío, bien preparado. Dirigió 32 partidos, al principio le fue mal, después le fue bien y al final le fue muy mal, sobre todo los últimos cuatro partidos cuando fue derrotado por el Barcelona en el Clásico y eliminado por el Ajax en la Champions

¿Pero en el América Solari qué va a hacer?. Primero, disciplina absoluta, está acostumbrado a eso; segundo, profesionalismo total de los jugadores; tercero, amor a la camiseta; cuarto, vigilancia extrema en el futbolista y su entorno; quinto, evitar lesiones tontas que ha tenido el América en toda la temporada. ¿Y cómo se evitan las lesiones?, seguramente Solari tendrá el visto bueno de la directiva o él mismo para saber cómo se alimentan los futbolistas, qué hacen cuando dejan de entrenar, si están trabajando, cómo se divierten, eso sirve mucho en el Madrid y por supuesto Solari está acostumbrado a ello.

El primer jugador en salir fue Santiago Cáseres, no se hizo válida la opción de compra; Roger Martínez está a punto de salir, no quiere estar más ahí; Paul Aguilar ya se fue y no sería nada raro que se vayan también Andrés Ibargüen o Giovani dos Santos, si así lo desea Solari. Se espera la reincorporación de Castillo, quien pasó todo el año con cirugías delicadas. Que esté físicamente en forma tardará un mes de trabajo.

Bruno Valdez estará listo en este torneo, y también esperan que Federico Viñas y Henry Martín hagan la mancuerna que todo mundo espera, quizá le guste más a Solari algún otro jugador.

Benedetti es un jugador talentoso, pero tiende mucho a lesionarse; Sebastián Córdova también es un jugador talentoso pero bajó su nivel en la parte final. En la portería no tiene problemas, está Guillermo Ochoa que es un salvo conducto del América.

Y los laterales van a tener que mejorar mucho, Jorge Sánchez, el propio Leonardo Suárez. En fin, muchos jugadores importantes del América tendrán que levantar su nivel para que Solari los tome en cuenta.

Hay mucho interés por ver cómo va a plantear sus partidos Solari, el América recibe el próximo sábado en el Azteca al Atlético de San Luis, casualmente siempre reciben al más débil o al último lugar de la porcentual porque así lo dispone quien hace los calendarios, que es la propia empresa dueña del América.

Solari se irá acostumbrando a los buenos momentos y a las críticas que siempre tiene este equipo, que por obligación debe estar siempre en Finales o ser Campeón, y últimamente no ha estado en Finales, fue eliminado de los dos torneos que disputaba, la Liga y Concacaf.

Solari es un técnico de familia futbolera, su padre Eduardo dirigió en México al Atlas, su hermano Esteban jugó en Pumas, su tío Jorge estuvo dirigiendo al América, procede de una familia futbolera, quizá él es el más destacado de su familia porque dirigió a un equipo de trayectoria como el Real Madrid y eso es un aprendizaje mayor para alguien que quiere hacer la carrera de técnico.

Solari tiene un reto muy fuerte por delante, hacer olvidar la figura del ‘Piojo’ Herrera, que ya en las últimas fechas era rechazado por la afición del América porque el equipo no jugaba bien, tiene que fundamentar su futbol en hacer que el América juegue bien, le guste a su público, que gane y que gane bien.

Es una incógnita por ahora Santiago Solari, aunque tiene el antecedente de dirigir a un grande del futbol europeo por pocos partidos.

Es giratorio el movimiento que le da el América a su dirección técnica, de tener un técnico explosivo y pasional a tener un técnico más frío, educado y que no tiene una varita mágica por supuesto, y que tratará de imponer el estilo que a él le gusta, si encuentra a los jugadores adecuados, si hay refuerzos que no se vislumbran, a menos que el América haga intercambio de jugadores que es lo que se ha hecho en el futbol mexicano en esta pandemia.

El América será protagonista, puede serlo, Solari es un técnico que ve bien el futbol, que estudia bien el futbol y que lo puede plasmar en la cancha.

