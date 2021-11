Saldrán chispas del Estados Unidos vs México

Estados Unidos vs México. Partido eliminatorio para el Mundial de Qatar 2022, viernes por la noche, 20:00 horas de la Ciudad de México, partido que se juega en Cincinnati, lugar que en esta época de noviembre es frío, no como Columbus, tan exagerado, pero frío.

Exagerado será el próximo que será en Edmonton, Canadá, ya que las temperaturas bajan hasta cero grados, pero es lo de menos la temperatura.

El pasto, el sitio, el público, ellos no juegan, los que juegan son los que salen a la cancha y los que van a poner el futbol para intentar sumar puntos, alejarse del segundo lugar u otro tratar de alcanzar al primer lugar.

Es el Clásico de la Concacaf, el Clásico de las eliminatorias de esta área, por el crecimiento sobre todo de Estados Unidos como equipo de futbol, cada día tiene mejores jugadores, cada día tiene más jugadores en el futbol de Europa y por lo tanto compiten mejor.

Antes, a duras penas competían y México les ganaba fácilmente, pero en los últimos años Estados Unidos se ha emparejado bastante en selección en competencia con México. Simplemente este verano hubo dos torneos, los cuales fueron ganados por Estados Unidos, la Nations League y la Copa Oro.

Ahora tienen a algunos jugadores lesionados. Berhalter, el técnico de los Estados Unidos, no podrá contar con Sergiño Dest, el rapidísimo lateral quien tienen en Barcelona, está lesionado, y tampoco tendrá en sus filas por lesión a Reyna, un jugador talentoso, fino, elegante, buen jugador.

Tendrá en la portería a Matt Turner, en defensa del lado derecho tendrá a Joe Scally, por el otro lado tendrá a Robinson. En medio campo tendrá a Tyler Adams y Weston McKennie, que está en la Juventus.

Adelante está Tim Weah del Lille de Francia, buen jugador, rápido, veloz, también está Ricardo Pepi, pudo haber jugado para México, pero decidió quedarse a jugar para Estados Unidos, es hijo de padres mexicanos, es joven, 18 años, y es la revelación del equipo de las barras y las estrellas, lleva tres goles, es un gran jugador.

La duda del técnico es si juega Christian Pulisic, jugador del Chelsea, Campeón de Europa, o en su lugar jugaría Brenden Aaronson.

Pulisic ha estado lesionado y ha jugado muy poco con el Chelsea, incluso el técnico Tuchel le ha pedido al equipo de los Estados Unidos que lo utilice con tranquilidad, que no exageren en recargar todo en este jugador porque estuvo alejado un buen tiempo de las canchas.

México también tiene dudas, también tiene lesionados. Por ejemplo, Moreno no estará por este motivo. César Montes está lesionado también y Néstor Araujo suspendido. Pero México traerá el equipo con el que el Tata Martino ha intentado manejarse, con Guillermo Ochoa en la portería, quien es una seguridad para el cuadro mexicano.

Jorge Sánchez de lateral, posiblemente aparezca Johan Vásquez, el jugador que es de Pumas y está a préstamo en el Genoa italiano, buen central, es un gran jugador y seguramente tendrá minutos con la Selección Mexicana, y la otra duda es Gilberto Sepúlveda o el Cata Domínguez de centrales, uno más joven, el otro más veterano para sustituir a Moreno que está tocado.

En mediocampo está Edson Álvarez que llegó apenas el martes por la noche al campamento de las Selección Mexicana, milita en el Ajax. Luis Romo, que ha bajado mucho su nivel futbolístico, pero quizá el Tata Martino pueda lograr que Romo suba el nivel. También estará Héctor Herrera, que milita en el Atlético de Madrid.

Y adelante, por el lado derecho Jesús Corona, que también ha bajado el nivel de juego, por izquierda el Chucky Lozano y por el centro Raúl Jiménez, el delantero del Wolverhampton que ha vuelto a un nivel aceptable haciendo buenos goles.

Lo mejor que tiene México es Raúl Jiménez, en un descuido les puede hacer un gol, hay que cuidarlo muy bien, hay que protegerse muy bien, marcarlo siempre. Así jugarán México y Estados Unidos, un partido que no define nada en este momento, solo es un partido de tres puntos, México es el líder de la zona en este momento, abajo está Estados Unidos, y después viene Canadá.

Ambos partidos en Estados Unidos y Canadá son difíciles por el ambiente, no hostil pero sí el ambiente climático, posiblemente, o la fuerza que tienen estos equipos, Canadá sobre todo, que demostró en el Azteca que es muy buen equipo, que juega muy bien al futbol.

México tiene lo suyo, tendrá que salir a buscar el resultado, el empate no es malo, la victoria por supuesto es mejor, pero Estados Unidos quiere ganar, es un partido que tiene que ganar, ya lo hizo en verano, pero hay que repetirlo ahora en la clasificación.

Para mí, estos tres equipos: México, Estados Unidos y Canadá serán los representantes del área en el Mundial de Qatar. Son tres equipos maduros, hechos, fuertes. Lo importante es primero calificar y después ver qué puedes hacer en el Mundial. México deberá esforzarse al máximo para superar lo hecho anteriormente.

Ya lo decía Rafael Márquez, el jugador que estuvo en cinco mundiales: “después de jugar tantos Mundiales no gané nada”. México está tocando siempre la puerta del pase al quinto partido y no lo consigue, porque siempre se encuentra con alguna potencia.

México vs Estados Unidos es un partido atractivo, es el Clásico del área y por lo tanto despierta pasiones, sobre todo en México si llega a perder y si llega a ganar, México es favorito, pero Estados Unidos no se queda atrás, ha montado un buen equipo.

Será un partido duro, fuerte y ambos tratarán de buscar el triunfo. Cincinnati no es Colombus, donde Estados Unidos tenía una hegemonía, hasta que en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, México derrotó 2-1 a Estados Unidos y estos no participaron en el Mundial de Rusia, no por esa derrota si no porque simplemente no calificó. Ojalá sea un partido duro y fuerte, pero ganado a ley.

