Selección Mexicana regresa al hoyo de la Concacaf

Japón y Corea del Sur son países que han competido, pero no al nivel que ellos hubieran querido. Japón es una potencia deportiva en Juegos Olímpicos de invierno y de verano, Corea del Sur es una potencia de Juegos Olímpicos de invierno y de verano, pero no son potencias de futbol, han desarrollado su futbol, pero han tenido un límite, han tenido orden, han sacado algunos jugadores sorpresivos que juegan en ligas europeas, en Inglaterra o España. Lamentablemente, el martes Japón a su figura la usó muy poco.

Martino es muy inteligente y ha sabido manejar muy bien estos partidos para probar a ciertos jugadores, hay jugadores que definitivamente no están a nivel de otros. Hay por lo menos cinco o seis que están un escalón arriba que la mayoría de los jugadores de la Selección Mexicana y todo mundo los conoce y sabe quiénes son, empezando por Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, César Montes, quien lamentablemente se lesionó, Héctor Herrera, que no jugó por estar lesionado porque ha sido tomado más en cuenta por el Atlético de Madrid, y por supuesto los de adelante, el Tecatito Corona, el Chucky Lozano y Raúl Jiménez. Los demás van y vienen, de repente aparece jugando bien Orbelín Pineda, Pizarro es buen jugador, pero ha bajado su nivel.

La gira salió más o menos, hay que decírselo de frente al público, que México no jugó contra potencias, jugó contra equipos normales, comunes del futbol mundial y, además porque en Europa terminan las eliminatorias de la Liga de las Naciones, e inmediatamente viene la Champions para los clubes, después viene la Eurocopa, después viene la eliminatoria para el Mundial y están atascados de partidos y llenos de futbol. Esto afecta a algunos jugadores: se lesionan, otros no rinden, sobre todo por la cantidad de partidos que juega un área tan limitada como es la Concacaf.

Lo que tiene que sorprendernos un poco es que Estados Unidos haya integrado una selección de 25 jugadores, entre 18 y 22 años de edad promedio, todos jugando en equipos europeos, ¿por qué?, porque algunos de estos jugadores ya destacan en Europa y van a jugar el Mundial de Qatar 2022.

Martino va a entregar resultados positivos, sobre todo en el área de Concacaf, lamentablemente la pandemia vino a afectar mucho la posibilidad de enfrentar equipos europeos, tampoco los hubiera podido enfrentar porque los equipos europeos están involucrados en una eliminatoria larguísima que culminó con los cuatro finalistas de la Liga de Naciones y después van a jugar Eurocopa y después van a jugar eliminatorias mundialistas, o sea, están ocupados todo el tiempo. De eso se quejan muchos clubes europeos, el reporte de la Fecha FIFA es revisar de punta a punta quien regresa lesionado o quien regresa contagiado de Covid-19, como es el caso de Luis Suárez.

En México ha pasado algo parecido, la Sub 23 se supone que está preparándose para un Preolímpico, Cruz Azul quiere jugar y los enfrenta. El partido se calienta, se hacen de palabras, no pasa a mayores, total que hay una entrada que reclama el Guadalajara y pide una inhabilitación que no se va a dar, eso creo yo.

Esos jugadores que van a selección deberían ser revisados por un médico y no regresados al club lesionados, ni siquiera decirles: “Va para allá Alexis Vega a Guadalajara, va lesionado”. Cuando el Guadalajara lo observa, resulta que está lesionado de cuatro a cinco semanas y se pierde la Liguilla completa, el Guadalajara no tiene ataque, entonces el Necaxa piensa en ganarle y eliminar a Chivas, lo cual sería un fracaso para Chivas, y Vucetich reclama que llaman a demasiados jugadores. Antuna tiene que ser titular el fin de semana contra el Necaxa.

Si un equipo levanta la voz la gente lo critica, dicen que abrió el paraguas, que inevitablemente va al fracaso, pero si esto hubiera sucedido en equipos de mayor envergadura, con mayores medios, por ejemplo en el América, el Piojo Herrera ya se hubiera colgado de la lámpara.

Y así nos va a pasar todo el año, México tendrá que viajar cansado de Concacaf, meterse en el hoyo de Concacaf, ganar el título de Concacaf, calificar al Mundial en Concacaf, y de repente por ahí cumplir el contrato para ganar dinero por la televisión. Y lo que están haciendo varios clubes es jugar para la televisión, con estadios vacíos. Si el virus no para rápido, una vez que haya la vacuna, vamos a tener un serio problema de inasistencia a los estadios. Por lo pronto hay equipos más perjudicados y otros menos perjudicados. Vamos a ver qué pasa en la siguiente Liguilla que es la buena, no el Repechaje.

Por ahora, la Selección Mexicana volverá a jugar hasta abril o marzo y nos dedicaremos a ver la recta final del campeonato porque involucra el ambiente que rodea la Liguilla sin público.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA MARTINO AFIRMÓ QUE LOS JUEGOS OLÍMPICOS SERÁN LA PRIORIDAD EN 2021.