Si Vela rechazó ir al Mundial, de Olímpicos se va a reír

Si alguien pensaba que la Selección Preolímpica una vez calificada iba a tener refuerzos de cierta calidad, estaba lejos de la realidad. El ‘Jimmy’ Lozano pensó en algunos refuerzos, pero le dio marcha atrás, dice: “¿Para qué llamar a Carlos Vela si rechazó ir al Mundial?”, para los Juegos Olímpicos se va a reír, Carlos Vela está feliz iniciando su temporada en Los Ángeles, un equipo que lo quiere, un equipo que es Campeón, un equipo donde es líder, un equipo que le paga muy bien, vive cómodamente, no tiene problemas Vela.

Difícilmente volverá en alguna Selección o en algún equipo mexicano, él terminará su carrera en los Estados Unidos, como la terminarán otros que se han ido, como Alan Pulido, que ha tenido cierto éxito, o Giovani que no lo tuvo y regresó al América para enfrentarse con el Piojo que hoy ha destapado que a Giovani le duele todo, que le salen ampollas en los pies, que le duele el muslo y que clínicamente si le duele, los doctores afirman que si le debe doler, pero total, han causado revuelo las declaraciones del Piojo Herrera. Yo le creo más al Piojo que a Giovani, porque la carrera de Giovani ha sido así, una rampa de bajada espectacular desde que estaba en la masía hasta que llegó al América.

La Preolímpica tiene que ganar primero su boleto y lo va a ganar, el ‘Jimmy’ Lozano tiene buen equipo, ya llamó a Alan Mozo, llamó a Alexis Vega, jugadores que fueron separados, pero, bueno, tiene que llamar a los mejores que hay en México para jugar el Preolímpico en Guadalajara y después los Olímpicos en Japón, porque, aunque son Juegos Olímpicos diferentes, dado que eran en el 2020 y ya estamos en el 2021, los japoneses han tenido que hacer doble gasto y cuando una potencia deportiva organiza los Juegos se abre una gran cantidad de medallas para el país local, en este caso Japón y pondrá grandes atletas en todos los deportes, incluyendo el futbol.

Además de los sudamericanos, los europeos, los asiáticos juegan al futbol y se tratarán de meter a las medallas y México intentará, como en Londres de repente dar una sorpresa y buscar con el ‘Jimmy’ Lozano una posibilidad de medalla, pero no sé qué refuerzo vaya a llevar, o a lo mejor no lleva refuerzos, y mejor para él porque los clubes difícilmente van a soltar jugadores, la MLS está en plena temporada y tampoco los va a soltar porque además son jugadores que son garantía del equipo, son imán de taquilla y han gastado mucho dinero en la adquisición de los derechos de ese jugador.

Por lo tanto, la Olímpica puede despertar cierta esperanza, pero no es tan fácil ganar un Oro, en este deporte en conjunto que es el futbol, es el único deporte en conjunto en el que ha ganado medalla de oro en toda la historia de Juegos Olímpicos, y yo no sé también si la Delegación Olímpica, como otras delegaciones del mundo, está bien preparada para dar un espectáculo como se da en los Juegos Olímpicos.

En cambio, los países poderosos como el propio Japón, China, Rusia, que aunque esté castigada irá con atletas, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Brasil, seguramente ganarán cualquier cantidad de medallas, pero de México puede ser que se cuelen en alguna posibilidad de clavados, Taekwondo , pero yo lo veo difícil que en futbol consigan la medalla, sería una gran sorpresa, sería una agradable sorpresa para el futbol mexicano que repitieran, pero también la veo difícil por la pandemia, el no estar juntos previo a los juego, eso relaja a una Selección que no va con la presión de ganar, México no va con la presión de ganar medallas, va con lo que puede y además de los problemas que ha habido en la CONADE, la falta de presupuesto, la falta de apoyo a los atletas como siempre sucede en México, intentarán hacerlo lo mejor posible, por lo tanto intentarán que Vela, con algunos más, y con el ‘Jimmy’ Lozano hagan una Selección un poco más fuerte.

Y las selecciones que van a los Juegos Olímpicos generalmente no son las más fuertes del futbol, algunas llevarán refuerzos, la mayoría no creo que lleven refuerzos porque están muy saturados los calendarios, hay Copa de Europa, está la Champions, está la Copa América, hay torneos muy importantes y fuera de figuras jóvenes difícilmente asistirán a Juegos Olímpicos.

Por lo tanto, habrá que esperar si ‘Jimmy’ Lozano consigue si no un milagro, una buena actuación jugando en Japón en los Olímpicos, que van a ser muy diferentes, muy raros con poco público, con gran tecnología, con grandes instalaciones en una gran ciudad como es Tokio, y a esperar qué es lo que sucede en estos Juegos que estuvieron a punto de suspenderse, lo cual hubiera sido un golpe terrible económicamente para Japón que ha invertido muchísimo en hacer una ceremonia espectacular, una clausura formidable, una Villa Olímpica imponente, estadios. Ya Japón organizó junto a Corea un Mundial de futbol, está preparado para todo, es un país económicamente poderoso y poderoso en deportes, por lo tanto, como siempre las medallas serán para los poderosos incluyendo la de futbol.

Pero veremos si México consigue, lo que nadie espera, como en Sídney apareció Soraya que en paz descanse y ganó en heterofília o aparece por ahí un competidor de Taekwondo y gana una medalla de oro.

De pronto aparecen atletas individualmente, pero en conjunto ni en basquetbol que está calificándose, y tendrá que hacer en Europa una calificación muy difícil. En voleibol mucho menos, en voleibol de playa puede que califiquen, pero tampoco va a pasar nada ni en varonil ni en femenil.

En fin, el panorama en Juegos Olímpicos para México no es el ideal, la situación ha sido muy difícil para los atletas, hay que ponerse en el lugar de un atleta que está preparándose para Juegos Olímpicos en medio de una pandemia, con el riesgo de ser contagiado, con el riesgo de enfermarse, con el riesgo de no poder viajar, de no foguearse en torneos internacionales por la situación de los aeropuertos, los aviones, todo eso conlleva un cúmulo de situaciones conflictivas para el atleta, no solo mexicano, sino del mundo entero, por eso hemos visto pocas competencias internacionales o Copas Mundiales de Atletismo o Copas de Mundiales de Gimnasia no han existido porque los atletas han preferido quedarse en casa a entrenar e irse directamente a Tokio donde habrá unos filtros de seguridad y sanidad impresionantes.

Vamos a esperar a ver qué hace la Selección de ‘Jimmy’ Lozano, por lo pronto no llevará refuerzos y mucho menos a Carlos Vela. A Vela hay que dejarlo tranquilo, en paz que vaya a ver a Lebron James, que sea feliz con su familia y que gane un título más en los Ángeles, igual que el Chicharito que dice que está preparándose muy bien, ojalá. Habrá que esperarlos jugando en Estados Unidos, ni siquiera jugando para la Selección Mayor en Qatar, a no ser qué el ‘Tata’ Martino cambié de pensamiento.

