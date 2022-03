siento-un-gran-distanciamiento-entre-el-aficionado-y-el-tri

Llegó el momento crucial para México y para los Estados Unidos en el futbol. El grupo lo comanda Canadá, con una buena ventaja y además su diferencia es porque juega muy bien, hay que recordar que ha pasado por el Azteca empatando y después derrotó a México en Canadá y también a Estados Unidos.

Estados Unidos tiene una serie de victorias contra el equipo nacional, tres para ser exactos: dos finales, la Copa Oro y la Nations League, y el partido eliminatorio jugado en Estados Unidos.

Nunca un técnico en la historia del futbol mexicano había perdido tres partidos consecutivos frente al equipo de Estados Unidos. Martino, técnico argentino, lo ha conseguido. Lamentablemente para él, para su currículum y para el de la Selección Mexicana.

Es importante recordar que Estados Unidos es un equipo que basa el futbol en jugadores muy jóvenes, hechos la mayoría en la MLS, pero salieron muy jóvenes a equipos europeos a jugar.

A pesar de que viene con algunas bajas, México no trae jugadores de la talla de los porteros que juegan de suplentes, algunos en el Manchester City, otros en el Nottingham Forest, como es el caso de Horvarth y Sttefen; defensas como Cannon, que juega en Portugal; Antonee Robinson en Inglaterra; Tyler Adams que juega en Alemania, en el Leipzig; Gianluca Busio que juega en Venecia de la Liga de Italia; Luca de la Torre, que juega en los Países Bajos; Yunus Musah, que juega en el Valencia y juega muy bien; y por supuesto los atacantes donde están la mayoría de los jugadores importantes, como el joven Pepi, que juega en el Augsburgo de Alemania; Christian Pulisic del Chelsea; Gio Reyna que está en el Borussia Dortmund y Tim Weah que juega en el Lille de Francia.

Gregg Berthalter ha hecho un gran equipo de futbol, tiene a algunos futbolistas lesionados como McKennie de la Juventus, o el lateral derecho de Barcelona, Sergiño Dest. Estados Unidos ha hecho un buen trabajo, una buena mezcla de jugadores de la MLS con jugadores jóvenes, que actúan en equipos no de primera línea, pero sí juegan constantemente en las Ligas Europeas, y eso le ha ayudado a tener un equipo rápido, homogéneo, intenso, que se defiende bien, que ataca bien, que tiene un mediocampo sólido, que tiene atacantes destacados.

Por su parte, México se ha tardado un poco en ese aspecto. México siempre juega con un 4-3-3, que no cambia mucho; Martino no es muy dado a rotar jugadores. Mantiene una base, siempre con Ochoa, lateral derecho Sánchez, y ahí lo ha mantenido a pesar de que hay jugadores como Alan Mozo que son mucho mejores laterales y no lo ha llamado.

‘Cachorro’ Montes en la central, en ocasiones con Araujo, si está lesionado juega con Moreno; Gallardo por el lado izquierdo; en mediocampo, Edson Álvarez que es un buen jugador de México que actúa en la Eredivisie; el resurgir de Herrera con el Atlético de Madrid, porque jugar con Simeone no es fácil, y si juegas con Simeone quiere decir que estás bien, aunque Herrera ya anunció que está en la recta final de su contrato con Atlético de Madrid porque se va a jugar al futbol de la MLS.

Además, está ‘Charly’ Rodríguez que es un joven que se incorpora bien al ataque, más el tridente que se ha esperado siempre y que no ha funcionado hasta ahora: Lozano y Jiménez, por lesiones no han estado en algunos partidos o no han cuajado en algunos partidos, y el Tecatito Corona que se ha incorporado al Sevilla recientemente, eliminado de la Europa League, que tampoco ha dado grandes partidos en el equipo mexicano.

Por ahí está Antuna, que de pronto aparece, desaparece, y Henry Martín que lo mismo le pasa, aparece, desaparece y la negativa de llamar a otros jugadores como Chicharito Hernández o algunos otros jugadores que merecían posiblemente la suerte de estar con la Selección Mexicana.

El partido es importante porque perder tres partidos seguidos con Estados Unidos al público de México le duele y le duele mucho, y se corre un riesgo de que la afición esté separada del equipo mexicano.

De hecho, está secuestrada por las televisoras la Selección Mexicana y no se permite el acercamiento a los jugadores, se sabe por terceras personas o por una entrevista, pero no se sabe si están a gusto, si están contentos, si les agrada venir a partidos eliminatorios o jugarlos en el Estadio Azteca, que algunos como Guardado ni siquiera vienen y ahora se quejan de que el pasto es malísimo; otros se quejan de que las concentraciones no son buenas. Me da la impresión de que el ambiente no es tan fuerte en la Selección Mexicana como lo es en Estados Unidos y eso ha repercutido en los resultados adversos.

Sin embargo, hoy parte como favorito el equipo mexicano: debe ganar ante Estados Unidos y esperar después el partido contra Honduras y posteriormente El Salvador. Puedes ganar nueve puntos sin ningún problema y calificar tranquilamente a Qatar; puede ganar siete puntos y calificar, puede ganar seis puntos y calificar, no tiene ningún problema, mientras queden primero, segundo o tercero, la calificación está lista para Qatar. No va a ser cabeza de serie ninguno de Concacaf, por supuesto, porque están abarcados por los europeos, los sudamericanos, por Qatar.

Me parece a mí que Martino tiene que soltar más al equipo, que sea más explosivo, que sea más enérgico en el campo de juego y que le dé más sustancia al público, para que este no proteste, no se enoje y no se distancie de la Selección Mexicana.

En este momento, yo siento un gran distanciamiento entre el aficionado que va a ver a la Selección Mexicana y la propia Selección, y por supuesto el técnico Martino, cuyas declaraciones a veces no ayudan en nada para equilibrar o decir con exactitud qué es lo que pasa dentro del seleccionado mexicano.

Así llega al partido de hoy, que es clave e importante. Creo que México debe ganarlo y evitarse problemas, dar por hecho la clasificación y seguir adelante rumbo al Mundial. ¿Puede trascender en el Mundial?, es una incógnita. Jugando así, yo dudo mucho que trascienda en el Mundial de Qatar.

