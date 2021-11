Tata Martino no debe doblarse con la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol trabajó muchísimo para que Gerardo Martino fuera el técnico de la selección y estuviera a cargo del proyecto de Qatar 2022, y efectivamente, logró contratarlo.

Últimamente y a raíz de la operación de los ojos, al Tata Martino yo lo he visto un poco cansado, distraído, fuera del juego que tenía en sus primeros partidos, que se paraba, discutía, hacia señales a los jugadores.

Ahora no lo hace, ahora más bien está tranquilo, atento a ver qué pasa y le vinieron dos partidos claves, en una eliminatoria aparentemente sencilla, había ganado todos, pero ya Canadá le había dado un aviso en el Azteca jugando muy bien y le había sacado el empate.

Estados Unidos se preparó y se preparó a conciencia y le ganó, jugando mejor y por momentos dominando ampliamente al equipo mexicano y demostrando que era superior en la cancha. Fue el primer aviso.

El segundo aviso, se lo dio Canadá. Es cierto que se jugó en una cancha difícil y complicada, pero todos los equipos en el mundo hacen lo mismo cuando los equipos extranjeros vienen al Azteca y lo hacen a dos 400 metros de altura, algo que también dificulta su forma de jugar.

Igual pasa con campos sintéticos, en Canadá hay mucho campo sintético dado que no se practicaba mucho el futbol hasta hace unos cuantos años y han sacado a jugadores muy buenos, ahí está Alphonso Davies que juega en el Bayern Munich.

El Tata Martino es un técnico con experiencia y un buen currículum. Ha dirigido a la Selección de Argentina en dos ocasiones, es verdad, en las dos perdió la Copa América con Chile. Dirigió al Barcelona, dirigió a Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero se quedó en Cuartos de Final.

Martino es un técnico de la escuela de Bielsa, estudioso, muy preparado, inteligente, sabe leer los partidos, quizá se le ha ido un poco la pasión o está cansado o abrumado por la situación de que el público y la prensa se meta con él, pida su cabeza, eso pasa mucho en México, los técnicos que no arrancan bien, que no juegan bien sus equipos, el público y la prensa empiezan a pedir la cabeza del técnico.

La Selección Mexicana vive su peor momento con dos derrotas consecutivas en la competencia y por primera vez en la etapa del Tata Martino.

Es el único técnico en México, extranjero o nacional, que ha perdido tres partidos consecutivos frente a Estados Unidos, eso ya lo marca, aunque el Tata Martino no tiene riesgo de dejar la Selección Mexicana.

Se acerca el mes de diciembre, mes de tranquilidad, debe viajar a Argentina, visitar a algunos jugadores, platicar con ellos, hablar con el Chucky, hablar con los jugadores europeos que no llegan en buen momento, que no juegan en sus equipos porque están bajos de futbol.

Porque Héctor Herrera no es el mediocampista estelar, no es un '10' técnicamente que pueda dotar de buenos pases a los delanteros, él lucha, corre, es suplente en el Atlético de Madrid. El Chucky Lozano atraviesa un buen momento, pero no va a a poder hacerlo todo solo. En cambio, el Tecatito Corona ha bajado mucho su nivel al no poder jugar con el Porto.

Néstor Araujo es cumplidor, pero hasta ahí, nada más. No ha podido complementar la defensa, tiene problemas. Ahora falló Ochoa, un portero que le cuesta mucho trabajo salir, pero que en muchas ocasiones ha salvado a México de derrotas dolorosas, porque es un buen atajador, es un buen portero bajo los tres postes.

Raúl Jiménez tampoco está en su mejor momento, viene de una lesión muy sería y grave, no recibe balones. El Chaka Rodríguez dio un partido infumable frente a los Estados Unidos.

El martes ante Canadá jugó con línea de cinco, cambió del 4-3-3 con el que siempre ha jugado a una línea de cinco, con un solo delantero. Todo eso tiene que ver en el trabajo de un técnico. A mí me parece que la Selección Mexicana tiene que trabajar más en campo, en los entrenamientos, el poco tiempo que Martino tiene con sus jugadores debe aprovecharlo al máximo.

En lugar de que la Federación busque dinero, tiene que buscar éxito deportivo, que los jugadores estén mejor cada vez, porque hemos visto las competencias europeas, las competencias sudamericanas, los equipos que han clasificado al Mundial son equipos muy poderosos, que tienen un nivel de juego extraordinario, que además han hecho algunos la transición de equipos veteranos a equipos mucho más jóvenes.

Por ejemplo, la Selección de España que jugó la Eurocopa y terminó en tercer lugar, jugó la Nations League y terminó segundo lugar, le quitó el invicto a Italia y terminó sufriendo como lo dijo su técnico Luis Enrique, pero ganando en su grupo y fue valiente e hizo la transición.

México debe empezar a buscar a algunos jugadores de otro nivel, de otra estructura, más jóvenes, más arriesgados profesionalmente y no solo estancarse en los europeos, quizá eso ha detenido el proceso del Tata Martino, además de que algunos no están en su mejor momento.

Martino tiene que hacer un balance de lo bueno y lo malo que ha hecho, de lo que ha trabajado y lo que le han respondido los jugadores, porque algunos jugadores en la cancha no le responden a Martino. Va a terminar el ciclo, va a calificar a México, pero fue contratado no solo para calificar, sino para trascender en el Mundial y buscar el famoso ‘quinto partido’, ojalá lo pueda conseguir.

Tata Martino es una gran persona, como técnico tiene sus fallas como cualquier técnico en el mundo, pero no debe doblarse, porque él sabe que los árboles mueren de pie.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA, CON MENOS ACTIVIDAD DE JUGADORES EN EUROPA QUE EU Y CANADÁ.