Visité Coapa y me pareció muy pequeño

Un día en Coapa es común y corriente. En los 46 años que llevo como periodista, he pisado tres veces las instalaciones: una fue en el Mundial de México 86, cuando estaba concentrada la Selección de Argentina. Ahora fui a entrevistar a Solari, y Coapa es muy chiquito realmente junto a instalaciones como la de los Pumas, o el Barrial de Monterrey, que son instalaciones de lujo para la comodidad de los actuales jugadores, pero realmente, Coapa es pequeño y como dice Solari, siempre les da el sol.

Yo veía que Solari le daba entrevistas a todo mundo, yo lo conocía muy bien, estuvo con ESPN en el Mundial, me lo encontré en varias Champions con ESPN, le hablé, lo invité a ESPN, me dijo que no podía, él me invitó a Coapa; fui, nos sentamos a platicar en el campo, Solari tiene sus puntos de vista y dice que en el torneo fueron mejores, pero que no supieron jugar la Liguilla

Solari es un tipo que ha recorrido el mundo, ha jugado en varios equipos importantes. Salió de River Plate, jugó en el Real Madrid, fue Campeón de Europa en la época de Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo, un gran equipo.

Después dirigió al Castilla, la filial del Real Madrid, y después, cuando el Madrid entró en crisis, fue técnico interino; estuvo al frente algunos partidos, el equipo arrancó bien, tuvo sus roces con algunos jugadores, se le vino abajo y se fue.

De repente apareció en el América, no sé quién lo trajo. Algunos dicen que fue su hermano Esteban Solari, aquél que jugaba en Pumas, en conjunto con otro promotor.

El América es un equipo que sus seguidores y los americanistas de closet que tienen varios, no les gusta el estilo de Solari, no les gusta cómo juega, no les gusta cómo dice las cosas. Yo creo que es un tipo que sabe expresarse, eso molesta y mucho; sabe el castellano perfectamente y sabe dirigir.

Cuando ves la vitrina de títulos que tiene el América, no es de un equipo legendario, ni mucho menos. Solari se defendió y creo que perdió el cinco por ciento de los puntos clave que fueron en la Liguilla durante ambos torneos.

En general me lo esperaba amable, como ha sido siempre, es un tipo que no se esconde fácilmente, da la cara y dice las cosas que siente y está consciente que el equipo no dio para más. Habló muy bien de sus jugadores, que espera algunos cambios, que espera salidas y ya se están realizando las llegadas de algunos jugadores para hacerlo más fuerte.

Para mí, Solari fue un aire fresco no solo para el América, sino para la Liga, un técnico que todo mundo cree que es español, y no, es argentino. Jugó en España pero es argentino y hay argentinos que caen bien porque son un poco más humildes.

Solari viene de un equipo que fue Campeón de Europa 13 veces y eso a muchos americanistas y no americanistas, incluso al periodismo les parece que es un técnico que llegó y empezó a ganar muy rápido hasta que llegó a Liguilla y perdió y no pudo ganar el título.

Aprecian más el título de aquel 2-1 contra Cruz Azul, fue como una historia de heroísmo, una historia del verdadero América, de ganar en tres minutos, con lluvia, con una falta, contra un equipo odiado como es Cruz Azul, y dejan pasar que el América fuera líder toda la temporada pensando que ganaría fácilmente la Liguilla, cuando en la Liguilla llegan algunos equipos que en la temporada regular no dan el éxito total o lo que se esperaba de ellos.

Fue la tercera vez que estuve en Coapa y me pareció muy pequeño, pero ahí entrena el América, ahí es feliz el América, ahí están sus jugadores, algunos estaban ahí entrenando todavía porque están advertidos que no se pueden ir de vacaciones hasta que se termine el actual torneo.

La relación con Solari seguirá siendo buena, no tenemos contacto todos los días, ni mucho menos, pero sí una relación abierta para ver qué sucede con el equipo de Coapa.

Ahí está escrito en mi Twitter lo que siento, y luego terminó el día, una buena asoleada, una entrevista que ya pasó, que la gente vio, habrá gustado o no. Los americanistas dirán que estoy loco, que cómo me atrevo a ir a su templo sagrado; no hay ningún problema, como le dije a Solari, deberías ir a visitar las canchas del Pedregal, o una paseada por el Barrial de Monterrey, o por otros campos de entrenamiento, él trabajo por mucho tiempo en la casa del Real Madrid.

Dice que está contento porque todo está chiquito, todo el día le da el sol, porque tiene jugadores que son muy buenos, algunos regulares, nunca habló de malos. Habló de muchas lesiones, habló del arbitraje y defendió al América, lo cual es normal, tiene año y medio de contrato y en ese lapso debe modificar algunas situaciones y buscar darle un título al América porque si no lo hace, para él sería un gran fracaso.

Si pierde puede contratar jugadores de buena calidad, líderes. Si gana se mantiene, así es el América y seguirá siéndolo siempre.