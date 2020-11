'Any given sunday' en la NFL

'Any given sunday' (Un domingo cualquiera), película del año 1999 en la que el equipo de Al Pacino tiene una temporada por demás llena de baches y distintas situaciones, pero que se las arreglan para ganar algunos partidos los domingos.

Y esa frase también se usa en la NFL para dar a entender que cualquier cosa puede pasar y que los que nos atrevemos a pronosticar podemos quedar muy mal como el día de ayer.

Los Texans no le ganaban a nadie que no se llamara Jacksonville, pero este domingo dieron cuenta de los Patriots de Bill Belichick que venían de derrotar a los Ravens.

Los Titans habían perdido tres de los últimos cuatro encuentros, pero con Derrick Henry en una segunda mitad dejaron tendidos en el terreno a los Ravens, una vez más.

Los Broncos parecían no tener rumbo y le ganan a los Dolphins que venían con los ánimos en el cielo después de haber ganado cinco partidos consecutivos.

Los Dallas Cowboys dan la campanada de la semana en Minnesota contra unos Vikings que ya se veían de regreso a marca de .500.

Los Packers limitados a sólo tres puntos en la segunda mitad y quedando tendidos en Indianapolis tras perder en tiempo extra.

Los Chiefs sufriendo con los Raiders, haciendo ver a Derek Carr como la reencarnación de Joe Montana y ganando en el último segundo del partido.

Eso sí, hay algo que no cambia, los Steelers no dejan de ganar y los Jets no dejan de perder.

Todos los equipos en la NFC Este tienen tres victorias. Los Eagles la lideran porque han perdido un partido menos, pero será una carrera de caballos cojos de aquí al final de la temporada por un boleto a Playoffs.

Los Saints empiezan a verse como el mejor de la Conferencia Nacional sin todavía lucir como candidatos al título.

Una pena la durísima lesión de Joe Burrow, pero si hay algún chico que se sabe sobreponer a cualquier bache es el quarterback de los Bengals. Regresará en 2021 mejor de lo que nos mostró este año, eso sí, esperemos que Cincinnati le invierta a una mejor línea ofensiva.