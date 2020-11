Apoyo de escritorio, fundamental

Un equipo, un jugador, una selección, un piloto, necesitarán siempre un gran apoyo de gente de 'pantalón largo' para poder funcionar bien y poner las mejores cartas sobre la mesa, para que los ejecutores, esos que les llamamos los protagonistas, brillen y den lo mejor de sí al momento del juego, del partido, de la carrera.

Una vez le pregunté a Sergio 'Checo' Pérez, ¿cómo dividirías en porcentajes, la importancia de un equipo para triunfar en la F1? Su respuesta fue, 35 por ciento el piloto, 50 por ciento el equipo y 15 por ciento el personal de apoyo.

Ustedes saben, esta es una columna de NFL, pero traigo a colación lo de Checo, además de por su gran podio de ayer en el Gran Premio de Turquía, para ejemplificar hacia donde voy con lo que quiero comentar.

Cualquier equipo, franquicia o jugador necesita tener gente a su alrededor, que tomen decisiones y que te ayuden a dar lo mejor de ti en el campo cuando eres el protagonista.

DeAndre Hopkins fue cambiado de los Texans a los Cardinals por 'pepitas' el verano pasado, Hopkins, en mi opinión, es de los mejores tres receptores de la NFL.

Fue canjeado por un capricho de Bill O'Brien, entonces head coach y gerente general al mismo tiempo de los Texans; hoy, O'Brien no está, los Texans son una vergüenza de equipo y Hopkins le dio a los Cardinals una victoria importantísima que los sigue manteniendo en la pelea por la división y un boleto de equipo de comodín.

Supongo que nadie en la NFL imaginó que los Texans estarían dispuestos a soltar a Hopkins, el gerente general de Arizona encontró la manera de traer a su equipo a un jugador clave para ayudar a la evolución de Kyler Murray y ya está dando grandes frutos, es cuando alguien de pantalón largo te ayuda a que las cosas funcionen.

He recibido muchos comentarios sobre si los Steelers son contendientes a ser Campeones, al principio no les creí, pero después de la victoria contundente en contra de los Ravens, comenté que me habían convencido, una marca de 9-0 en la NFL no es cualquier cosa, enfrentes a quién enfrentes. Pittsburgh tiene casi todo lo que puedes pedir a un equipo para llegar lejos.