Jugadas de la semana

Domingo de la Semana 14 en la NFL, no hay más equipos en descanso, no hay mañana para muchos, quedan cuatro partidos y en el mes de diciembre se definirá todo.

El jueves pasado los Patriots murieron en el intento por llegar a los Playoffs, matemáticamente pueden alcanzar nueve victorias en la temporada, pero siendo realistas, nueve victorias no alcanzarán en la AFC para llegar a Postemporada.

Con esto, los Patriots cortan una racha de 17 años con al menos 10 victorias por temporada, si los Bills ganan el día de hoy, los Patriots cortarán también su racha de títulos divisionales consecutivos que data de la temporada 2009. Se acabó la temporada, se acabó el mandato en el Este de la AFC, se acabó la dinastía.

La semana pasada los Chiefs y los Saints obtuvieron ya su boleto a Playoffs, esta semana, Bills, Steelers y Packers se podrían unir a la fiesta dependiendo de sus resultados y también de sus rivales directos en la División, la Postemporada empieza a tomar forma.

Está claro que ha sido una temporada muy atípica, muy rara, muy inconsistente y por momentos con un nivel de juego mediocre, la falta del peso de la localía le ha pegado de manera considerable a varios equipos, muchos equipos con staff de coacheo sufrieron para tomar ritmo de juego y entender lo que buscaban sus nuevos entrenadores, lo hemos visto sobre todo con los Gigantes de Nueva York y con Washington que empezaron muy mal, pero hoy están ambos de lleno metidos en la pelea por ganar la división.

Al principio de la temporada lo comentamos, estaba todo pintado para que los equipos con jugadores consagrados y con coaches que llevan mucho tiempo en sus instituciones, tuvieran mayor oportunidad de llegar lejos y en el 90 por ciento de los equipos que están en puestos de Playoffs tienen una de estas características o las dos.

En el primer juego que llama la atención hoy, los Dolphins reciben a los Chiefs, un enfrentamiento que puede ser mucho más parejo de lo que muchos piensan y sobre todo pensábamos a inicios de temporada.

Patrick Mahomes regresa al estadio que lo vio coronarse hace 10 meses y enfrentará a una defensa que está poco valorada como la de Miami. Brian Flores merece votos para ser el Coach del Año en la NFL y si hoy los de Florida dan la sorpresa ante los Chiefs, Flores podría ponerse como favorito en esa carrera.

Hasta el momento los Chiefs son el sembrado #2 en la AFC, siguen pareciendo un equipo que cuando quiere no hay nadie que lo pueda parar, pero en una de esas veces que tienen sobrada confianza, un equipo como el de Miami les puede dar un susto y poner en entredicho ese sembrado y meterlos en serios aprietos.

PICK

Chiefs 24-20 Dolphins

Vamos con Miami +7.5 y UNDER de 50.5

Hoy por la noche, en el mejor partido de la semana, los Bills reciben a los Steelers en Buffalo, este es de los partidos en los que la localía les daría a los Bills al menos tres puntos más en las apuestas, para los aficionados de Buffalo, recibir un partido en televisión nacional ante el sembrado #1 en la conferencia con posibilidad de asegurar boleto a la Postemporada no ha sido muy común últimamente, me imagino a la gente vuelta loca horas previo al juego, pero eso no pasará.

Los Steelers mostraron una de sus peores caras la semana pasada cuando perdieron el invicto contra Washington, uno de los puntos débiles de este equipo es el nulo ataque terrestre y precisamente eso es de lo que adolecen los Bills. Josh Allen ha demostrado ser un quarterback con una capacidad excepcional, pero al mismo tiempo, suele tomar malas decisiones que le cuestan caro y la defensa de los Steelers no le hará pasar una noche fácil.

PICK

Steelers 21-26 Bills

Vamos con Buffalo -2.5 y UNDER de 49