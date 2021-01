Jugadas de la semana

¡Feliz año a todos ustedes mis amables lectores! Se fue un 2020 muy duro, que dejó muchas enseñanzas, que -si aprendemos de ellas- estoy seguro tendremos un mucho mejor 2021. Mis mejores deseos para ustedes y sus familias, que el nuevo año esté lleno de salud, de éxitos en todos los ámbitos y muchas bendiciones.

El deporte -sin duda- sufrió los estragos de la pandemia; todavía me cuesta mucho trabajo ver las tribunas vacías en los estadios y me queda claro una vez más que el aficionado es lo que hace especial a todo esto: las emociones, la adrenalina, los sentimientos no se pueden hacer artificiales, eso es sólo de los seres humanos.

Semana 17 en la NFL y están en juego siete boletos de Playoffs, se decide todo, entrar al baile o verlo desde el sillón. El panorama en la AFC, como lo comentamos en la columna del lunes, puso a cinco equipos con marca de 10-5: Titans, Browns, Dolphins, Ravens y Colts, que ponen en riesgo su año.

La derrota de los Colts la semana pasada en Pittsburgh, cuando tenían ventaja de 17 puntos, los puso en la situación de no depender de sí mismos, necesitan que uno de los cuatro equipos arriba mencionados pierda y ellos ganar para meterse a la fiesta. Está claro que Indianapolis tiene en el papel al rival más accesible de todos, Jacksonville, que pase lo que pase terminará como el peor equipo de la Liga y el Pick #1 en el próximo Draft, ya que acumula 14 derrotas al hilo y su única victoria de la temporada fue en la Semana 1, contra los Colts precisamente.

Me duele escribirlo, pero pensando en como pinta el panorama, apostaría a que son los Dolphins los que se quedan fuera. Estoy claro que el proyecto de Brian Flores va adelantado a los tiempos, que pocos esperábamos verlos tan competitivos en 2020, pero cuando ya tienes los Playoffs al alcance, duele quedarse fuera.

En la NFC, hay dos carreras distintas, una por el último Comodín de la Conferencia, ese lo disputan los Rams, Bears y Cardinals. Los Angeles o Arizona estarán en Playoffs con sólo ganar el partido que juegan entre sí, aunque los Carneros lo tendrán que hacer sin Jared Goff. Los Bears estarán dentro si ganan o si pierden y también pierden los alados, así de sencillo.

La otra competencia está en la NFC Este, el perdedor del partido entre Cowboys y Giants quedará eliminado, el ganador tendrá que esperar una derrota de Washington en el último partido de la temporada, el 256, pero si gana el Football Team estará en el baile; si cae lo hará el triunfador de Dallas y Nueva York, los Gigantes podrían terminar en los Playoffs con marca de 6-10. Una cosa de locos.

Dallas viene de ganar tres partidos consecutivos, su ofensiva empieza a carburar con Andy Dalton y su defensa, sin ser todavía buena, ha mejorado mucho a lo que vimos al inicio de la temporada. La lesión de Daniel Jones le pegó fuerte a los Giants, por momentos, sobre todo con aquella sorpresiva victoria en Seattle, pensamos que estaban en mejor momento que los otros dos, pero sus últimas tres exhibiciones han sido malas.

PICK:

Cowboys 27-23 Giants

Dallas -2

OVER de 44.5

El partido más destacado de la semana es la visita de los Packers a Soldier Field. Green Bay se verá obligado a ganar si quiere ser el sembrado #1 de la NFC, una ventaja que para ellos sería muy importante, pero lo tendrán que hacer sin su tacle izquierdo David Bakhtiari, que dijo adiós por una lesión de rodilla en la semana, durísima baja para una línea ofensiva que estaba en gran nivel.

Chicago ha sido otro equipo ofensivamente desde que regresó Mitch Trubisky a los controles, sigue cometiendo errores, pero también mueve el balón por aire y tierra. Los Bears darán una cara muy distinta de la que vimos en Lambeau hace cinco semanas, son otro equipo y saben que para no depender de nada, ganar es su pase a Playoffs.

PICK:

Packers 21-24 Bears

Chicagp +5.5

UNDER de 51