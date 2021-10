Jugadas de la Semana

Se acabaron los invictos en la NFL, el jueves pasado, en un partido espectacular. Los Green Bay Packers fueron a Arizona a quitarle el invicto a los Cardinals, dos equipos que, como lo prometió Kyler Murray a Aaron Rodgers al final del partido, se encontrarán seguramente de nueva cuenta en los Playoffs, si los cruces lo permiten, porque no tengo duda, ambos estarán entre los siete conjuntos clasificados a la Postemporada en la NFC.

De un grandísimo mérito la victoria de los Packers, a pesar de que tenían marca con Matt LaFleur de 6-0 cuando Davante Adams no jugaba por alguna razón, ninguna de las anteriores se asemeja a las circunstancias en las que disputaron el partido del jueves.

Primero que nada, en semana corta, segundo, tampoco jugó Allen Lazard, que se ha negado a vacunarse y por haber sido contacto cercano a Adams que dio positivo, tiene que estar separado, al menos, 10 días; por si fuera poco, se lesionó Robert Tonyan en el partido, tenían muchas y considerables bajas en defensiva y jugaban de visita ante un equipo que ofensivamente había sido imparable durante toda la temporada.

Claro está, si AJ Green hubiese entendido que la última jugada del partido era un pase hacia él, en lugar de lo que pareció entender, la narrativa sería otra, pero como dicen los gringos: 'it is, what it is' y el récord de los Packers es 7-1, la mejor marca de la NFC hasta el momento, con 7 victorias al hilo y un Aaron Rodgers, que contrario a lo que vimos en la Semana 1, está metidísimo con este equipo, sus compañeros y el staff de coacheo, intentando hacer este año lo que no pudo hacer los dos años pasados, llegar a la Final de la NFC y obtener boleto al Super Bowl.

A pesar de que apenas estamos en la Semana 8, hay varios equipos que se juegan gran parte de la temporada el próximo domingo. Los Steelers, con marca de 3-3, visitan Cleveland tras su semana de descanso. Los Browns, por muchos, muchos años, fueron los 'hijos' predilectos de Big Ben, pero al parecer, la tortilla ya dio vuelta; los Browns han ganado los últimos dos, incluyendo el pasado 10 de enero, cuando fueron a darle una tremenda arrastrada en Heinz Field, recetándoles 48 puntos, a la que había sido una de las mejores defensivas.

Tomando en cuenta que arriba de los Steelers hay tres equipos con mejor marca en la división y que los Bengals juegan contra los Jets, una derrota de Pittsburgh los dejaría muy cerca del precipicio. La semana no ha sido fácil en las instalaciones de los Steelers, Mike Tomlin perdió los estribos cuando le preguntaron por un trabajo en el college, hay presión hacia adentro, Big Ben da una de cal por tres de arena.

Cleveland tiene muchas bajas, Baker Mayfield no está bien, su hombro tiene una lesión importante, que si se agrava podría costarle el resto de la temporada. Lo importante para los Browns es que su defensiva está jugando a gran nivel.

Pick: Steelers 17-20 Browns

Under de 42.5

Los Colts han despertado, tres victorias en los últimos cuatro partidos, a Carson Wentz se le ve bien, una sola intercepción en los primeros siete partidos, algo impensado sobre el Carson Wentz que vimos en los pasados dos años con los Eagles.

Con una victoria el domingo ante los sorprendentes Titans, los Colts se meten de lleno en la pelea divisional. Difícilmente el sur de la AFC dará un boleto de Comodín, por lo que este partido representa ponerse a un juego de los Titans, en caso de la victoria.

A pesar de sus victorias recientes contra Bills y Chiefs, los Titans no son favoritos en Indianapolis, de esas líneas de apuesta que no tienen mucha lógica y que nos hacen pensar dos veces qué puede suceder en el partido.

A pesar del éxito de los Colts en la última década sobre los Titans, creo que la defensiva de Tennessee ha dado un par de pasos al frente y pondrá en problemas a Wentz.

Pick: Titans 27-24 Colts

Vamos con Titans a ganar y paga de +130

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: PACKERS LE QUITARON EL INVICTO A LOS CARDINALS DE LA MANO DE AARON RODGERS