Difícil de describir lo que ha sido la Locura de Marzo en el Basquetbol Colegial en Estados Unidos. La Cenicienta, la pequeña Universidad de Saint Peter's, la cual nunca había ganado un partido en todo el torneo, se metió hasta los últimos ocho y es la primera vez en la historia que un sembrado #15 logra llegar hasta esas instancias, dejando en el camino a uno de los grandes históricos y favoritos como Kentucky.

Además, tres sembrados #1 se quedaron fuera del Elite 8, algo tampoco nunca antes visto. Fue un torneo lleno de sorpresas, con muchísimos grandes partidos, de ilusiones rotas y otras que todavía deben de escribirse.

En el famoso Final Four podemos encontrar a la realeza del Basquetbol Colegial de los Estados Unidos: la Universidad de Kansas, el programa que más partidos ha ganado en la historia, es el único sembrado #1 que llegó a la instancia de Semifinales.

La Universidad de Duke, con el Coack Krzyzewski en su temporada número 41 y última, metió a los Blue Devils a otro Final Four, el número 13 en su carrera. Y con más de 100 victorias, además de números inalcanzables para cualquier mortal, buscará cerrar una de las carreras más impresionantes en la historia de los deportes con broche de oro. Sin embargo, lo tendrá que hacer contra su gran rival, los Tar Heels de North Carolina, el programa con más victorias en el torneo.

Ya se enfrentaron dos veces en la temporada, Duke ganó de visitante y los Tar Heels ganaron de visita en el último partido de campaña regular del Coach K. En ese juego, los boletos más baratos se vendían en la reventa por al menos 5 mil dólares.

Finalmente, la Universidad de Villanova, los Wildcats, que fueron campeones en 2016 y 2018. Es un programa que suele desarrollar a magníficos jugadores, que ha tenido un torneo impecable, pero que tendrá que jugar sus dos últimos partidos sin su segundo mejor anotador, pues se rompió el tendón de Aquiles en el partido más reciente.

Hoy, ambas Semifinales. Vale mucho la pena verlas, en el primero de los dos encuentros Kansas es ligeramente favorito sobre Villanova. Ambos son equipos sólidos en defensa con varios jugadores listos para saltar a la NBA. Debe de ser un encuentro bastante cerrado y con pocos puntos.

Por la tarde noche, el plato fuerte no sólo del Final Four, sino del torneo, es la primera vez que esta gran rivalidad se enfrenta en el March Madness, por increíble que parezca nunca había sucedido y las circunstancias no pueden ser mejor, en la temporada de retiro del Coach K, llegando a la Final o muriendo en la Semifinal contra el odiado rival.

North Carolina empezó muy lento después de que muchos años dejó de ser dirigido por el histórico Roy Williams. Les costó trabajo adaptarse al nuevo coach, sin embargo, al final de la temporada y en el torneo mismo creció enormemente.

No se esperaba ver a Duke en estas instancias al inicio de la temporada, pero de la mano del Coach K y del que quizá sea nombrado mejor jugador del torneo, Paolo Banchero, que además será Top 3 en el próximo Draft de la NBA, se han inspirado tratando de despedir al legendario entrenador como se merece. Ahora están a dos partidos de conseguir una de las más grandes historias del deporte.

Será un partido rudo, de muchos puntos, los minutos finales del juego serán la clave, esos minutos de infarto para definir el partido más grande en una de las más grandes rivalidades.

