¿Y la lógica?

Si la Semana 8 en la NFL careció de toda lógica, lo que vimos en los encuentros de ayer no tiene mad.

Los Broncos estuvieron a minutos de blanquear a los Cowboys en casa por primera vez en 30 años, les pasaron por encima de principio a fin; los Browns, después de perder tres al hilo, le recetan 41 puntos a los Bengals a domicilio; los Giants paran en seco a los Raiders; los Falcons le pegan a domicilio a los Saints, que una semana antes habían derrotado a los Bucs de Brady; los Cardinals le ganan sin Murray y Hopkins a los 49ers, que han perdido ocho consecutivos en casa; y finalmente, los Jacksonville Jaguars dejan en seis unidades a la poderosa ofensiva de los Bills y les ganan 6-9. Totalmente incomprensible.

Ayer, comentando las sorpresas en Twitter, me llamó poderosamente la atención la cantidad de mensajes de tanta gente culpando al casino, a Las Vegas, a la NFL, a los jugadores, al comisionado y hasta a los medios de comunicación porque según ellos 'todo está vendido y todas las sorpresas son para que las casas de apuestas y la Liga se llenen los bolsillos'.

¿Es en serio? ¿De verdad creen que la NFL, la Liga más prolífera económicamente, necesita arreglar partidos para ganar dinero? Dios mío, lo que tiene uno que leer. No cabe duda de que la ignorancia es atrevida.

Empecemos por este punto importante: cada año en Estados Unidos hay casi 1.1 millones de jugadores en preparatoria, la llamada highschool, 6.5 por ciento de esos atletas llegan a jugar en las distintas divisiones de football universitario, alrededor de 71 mil, y de ese número, 1.6 por ciento llegan a jugar en la NFL en algún momento, alrededor de mil 130 por año, de los que sólo son seleccionados 256 en el Draft.

¿Qué quiero decir con esto? Que todos los jugadores de la NFL son los mejores del planeta, juegan los mejores contra los mejores, que en un buen día de Josh Allen (Jaguars) y un mal día de Josh Allen (Bills), combinado con un par de situaciones, Jacksonville le puede ganar a Buffalo porque son los mejores contra los mejores, que un día Dak Prescott no sale bien y para colmo, Mike McCarthy toma decisiones absurdas y los Broncos le ganan a los Cowboys, que en una rivalidad divisional como los Falcons y los Saints cualquiera puede ganar, que los Raiders después de una semana complicada pueden ir a perder a Nueva York.

Así de fácil: juegan los mejores contra los mejores del mundo, ¿eso es tan complicado de entender?

Segundo punto, la NFL genera en ganancias alrededor de 15 mil millones de dólares al año, mismas que se reparten entre la misma Liga, los dueños y los jugadores, hablamos de cantidades de dinero industriales. ¿Creen que un hipotético estúpido arreglo con un casino o apostador representa algo significativo para alguien? Absolutamente no.

¿Creen que en estos tiempos es fácil arreglar un juego de NFL, sobre todo cuando cada equipo tiene a 48 jugadores involucrados? Absolutamente no. ¿Creen que si algo así existiera no ya hubiese salido a la luz? Absolutamente sí.

Déjense de tonterías, nadie te obliga a apostar y si ya lo haces, nadie te obliga a apostar por los favoritos. Si no sabes perder, no apuestes, pero no salgas con tus teorías conspirativas de las que no tienes absolutamente ni la más mínima prueba.