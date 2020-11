La Barby Juárez y los guantes

¡Vaya forma de estrenarnos en #TUDN con #ElTemplo, mis #RiañoLibers! Tremenda función se organizaron mis hermanos Oswaldo Kuchle y Pepe Gómez para regresar el boxeo a la empresa que creó la tradición de ver este deporte sábado a sábado. Pero vamos por partes, como diría mi 'bro' Jack el Destripador.

PRESIÓN GUBERNAMENTAL

Había tensión y grillas no sólo de diferentes ligas deportivas del país (beisbol, basquetbol y futbol), sino también del gobierno estatal, municipal y federal. El regreso del boxeo con público en Cancún tenía que ser un éxito, pero para eso había que poner atención en cada detalle, por mínimo que fuera.

Todos los que estábamos presentes en la Arena Oasis de Cancún nos sentíamos seguros por los protocolos que se llevaron acabo antes de entrar. Desde la seguridad que te checaba temperatura hasta el túnel sanitizador por el que tenías que entrar sí o sí. La seguridad pedía en cada momento que la gente usara el cubrebocas. Fue una función en la que sólo se permitió el 30 por ciento de la capacidad y créanme los organizadores se sacaron un diez.

Especial mención a Paty Fajardo, cuya capacidad de organización es de talla mundial, y a la producción de TUDN (Miguel Ángel, Walter y Mau Medina) que hizo que el ring se viera impresionante, mejor que en cualquier parte del mundo. El juego de luces era una locura.

ENOJO MONUMENTAL

Mariana Juárez enfrente tuvo a una mujer que le boxeó sensacionalmente, la Cobrita Luna. Yulihan jamás dejó de boxear a la excampeona, la mantuvo a la distancia y la dominó de esa manera. Desde el final de los primeros episodios se veía a una Barby golpeada e indignada.

Volteaba a ver a Oswaldo Kuchle y a Pepe Gómez argumentando que checaran los guantes de la hoy Campeona Mundial en peso Gallo. Ya en los últimos rounds se veía que sólo noqueando Mariana iba a ganar. Al final de la pelea, la gente de Juárez se abalanzó hacia la esquina de Yulihan a quitarle los guantes, pero no había nada extraño, tanto así que Oswaldo los checó y él personalmente me dijo que no había nada raro.

TRISTE ADIÓS

Después de la pelea entrevisté a las dos contendientes y Mariana se mostraba molesta porque insistía que esos guantes tenían algo. Sea como sea no era la forma de terminar la batalla.

Hoy debemos de reconocer el triunfo de la nueva Campeona lejos de demeritarla por lo de los guantes. Lo que sí es que una revancha está más que cantada. Y créanme, el rating será una locura así como lo fue el sábado. Gracias a todos los que nos vieron y desvelaron con nosotros. Hasta la próxima, figuras.

