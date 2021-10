Wilder vs Fury

Los dos exponentes más representativos en la actualidad de los pesos Pesados se miden en un duelo de poder a poder.

El estadounidense asevera que los guantes de su oponente estuvieron alterados y su entonces entrenador le dio en el agua un relajante muscular, que impidió que sus golpes fueran más poderosos.

El tercer combate iba a celebrarse el pasado 28 de julio, sin embargo Fury dio positivo por Covid-19, por lo que fue pospuesto.

"(Wilder) dice que me quiere hacer cosas feas y que cuenta con toda esta ira y agresión. Aquellos que sostienen brasas calientes con agresividad son los que se queman. Él sabe que perdió dos veces y que perderá por tercera.

"Está engañándose y va a terminar noqueado. Su legado está hecho trizas. Yo lo noqueé y ahora lo voy a retirar", sentenció.

Mis auténticos bb's de luz, hoy por la noche no hagan planes, ya que veremos una batalla que luce espectacular, en directo desde Las Vegas: la tercera parte de una de las trilogías más esperadas en la historia del boxeo, de hecho, me atrevo a decir que a partir de que Ali enfrentó a Frazier nadie esperaba tanto un Espisodio III en los pesos Completos.

TYSON, NOMBRE HISTÓRICO

Los padres del llamado Rey de los gitanos lo bautizaron con el nombre de Tyson, en honor a Iron Mike, uno de los boxeadores más agresivos que han existido en la faz de la tierra.

Fury nació con dos meses y medio de anticipación, fue prematuro, los médicos le daban pocas probabilidades, pero lo hizo como lo grande que es ahorita, con 2.06 metros y más de 225 kilogramos.

Hoy es el Campeón de los pesos Completos del Consejo Mundial de Boxeo y después de tropiezos en su vida personal recapacitó, se puso las pilas y no hay quien lo pare.

LAS OTRAS DOS

Las guerras anteriores fueron increíbles, una terminó en empate y la otra en nocaut en el séptimo asalto. No espero menos para esta tercera.

Hay altas probabilidades de que termine antes de la larga ruta, ya que la potencia que imprimen en cada golpe es superlativa. Fury tenía ya prevista para hace algunos meses una pelea contra Anthony Joshua, quien en ese entonces tenía los otros tres cinturones importantes, pero se canceló, pues Deontay Wilder hizo válida la opción de revancha inmediatamente. La historia actual es otra, el británico ya no es monarca y lo perdió todo.

APOSTADORES

Para mis #RiañoLibers ludópatas como mi hermano Moy Muñoz, los momios: victoria de Wilder +225, la cual veo de mucho valor. El empate +2000 y a que gana Tyson Fury -225.

Ahora me iré por el que no es favorito, ya que el Campeón no ha entrenado al 100, tristemente anda distraído. Pero un golpe puede cambiar todo. No le metan bastante dinero, es una apuesta arriesgada, pero con mucho valor.

