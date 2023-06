Apunte editorial de Luis Castillo tras el México vs Panamá

Para mala suerte suya, Diego Martín Cocca no pasó su primera gran prueba como entrenador de la Selección Mexicana.

La derrota contundente y humillante que Estados Unidos le dejó al equipo mexicano, no sólo brindó un golpe de autoridad en Concacaf, pues también dejó ver las carencias y debilidades que tiene este equipo tricolor.

Se jugó el partido por el tercer lugar, un partido intrascendente pero que tuvo la particularidad de que hubo otro golpe, ahora uno en la mesa del fútbol mexicano. La afición abandonó a la Selección Mexicana de fútbol. Durante muchos años, los partidos en Estados Unidos para El Tri significaban un lleno total, significaban una fiesta pero también significaban resultados positivos; hoy ya no hay absolutamente nada de eso, ya no hay fiesta, ya no hay resultados positivos y por primera vez en tantos años que tengo de seguir a la selección mexicana, no hay afición para el tricolor.

Pero que nadie se sorprenda, el fracaso de Qatar 2022 se vinculó con el fracaso en esta Nations League, y podría embarrar al fútbol mexicano en esta bola de nieve si no se gana en la Copa Oro .

La Selección mexicana vuelve a dejar dudas, vuelve a dejar en evidencia algunos jugadores que no tienen la capacidad para ser parte de este equipo, ponen en tela de juicio al propio día con Diego Martín Cocca y sobre todo, alienta a la postura de que esta gestión del técnico bicampeón del futbol mexicano es solamente un interinato.

Sí, Diego Cocca pende de un hilo pero varios futbolistas también deberían estar con el dedo señalándolos.

