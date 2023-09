Arranca el verdadero camino del Lamborjimmy

Está por comenzar el verdadero camino de Jaime Lozano en la Selección Mexicana. Por primera vez, tendrá un equipo elegido y organizado al 100 por ciento por él y su cuerpo técnico.

El 'Jimmy' significa una bocanada de aire fresco para este carrusel de nombres, que durante muchos años han invadido a la Selección Mexicana. No sólo tiene que ver con frescura o la nueva faceta de un Tri, que no sólo se ha rejuvenecido con jugadores, también lo hace con un entrenador mucho más joven de lo que estábamos acostumbrados a ver en los últimos procesos.

Sí, la luna de miel tras ganar la Copa Oro y subirse al Lamborjimmy hacen pensar que todo es fantástico y que todo es una fiesta. No hay que olvidar que hace menos de un año se fracasó en una Copa del Mundo como no sucedía desde hace más de 40 años, no hay que dejar pasar eso y olvidarlo en consecuencia de un título que es una obligación del futbol mexicano.

Hoy, Jaime Lozano brinda esa nueva cara, pero hay que dejar claras las asignaturas que tiene como mandamás del Tricolor. El próximo compromiso realmente importante para la Selección Mexicana es la Copa América del verano del 2024.

En la Federación Mexicana de Futbol se ponen como objetivo terminar dentro de los cuatro mejores del torneo. La materia prima de otras selecciones hace pensar que es un pronóstico muy aventurado y que simplemente con desearlo no va a suceder; hay nueve meses para trabajar en una idea futbolística y encontrar un sistema que se adapte a las cualidades, o deficiencias del futbolista mexicano.

El conocimiento de las fortalezas y las debilidades pueden hacer que Jaime Lozano tenga un buen futuro, al menos en el escenario continental.

Aunque falta mucho tiempo, el objetivo de trascender en una Copa del Mundo, no sólo representa lograr algo distinto a las otras Copas, también significa recibir la justa en casa, un certamén que debe estar acompañado de un rendimiento histórico y el lugar que tiene visualizado la FMF es llegar al menos a Cuartos de Final.

Hay objetivos, metas y planes trazados al interior de la Selección Mexicana, pero también hay que encontrar la manera de alcanzarlos, no basta simplemente con desearlo.

Jaime Lozano, además, tiene la responsabilidad y oportunidad de dar el cambio generacional exitoso que no se dio con Gerardo Martino. No será a partir de sacar a todos los veteranos y que entren nuevos sin experiencia, se trata de encontrar un equipo que funcione de verdad y que pueda representar el futbol mexicano.

Jaime Lozano, mucha gente confía en tu proyecto y la mesa está puesta para hacer historia.