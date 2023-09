Asignatura pendiente

Es la que tiene la actual administración de la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por el comisionado presidente, Juan Carlos Rodríguez, y el presidente ejecutivo, Ivar Sisniega: el arbitraje.

Durante los tres últimos lustros el arbitraje mexicano ha atravesado por una crisis que parece irreversible, han pasado por el puesto de jefe de los colegiados, exjugadores (Aarón Padilla), altos ejecutivos (Héctor González Iñarritu) y hasta exárbitros, que han sido considerados como tótems de los nazarenos en nuestro país (Arturo Yamasaky, Arturo Brizio y Edgardo Codesal) y no ha pasado absolutamente nada. El arbitraje en México está en decadencia en un espiral que parece no tener salida.

La nueva administración tiene la intención de hacer cambios de fondo el futbol mexicano, que por fin lo lleven a alturas insospechadas, más como obsesión que con un proyecto claro, y así el cambio llegó a Toluca en diversas áreas, incluso se han barajado nombres como el de Michel Bauer u Horacio de la Vega para asumir cargos importantes en esta nueva estructura.

Por cierto, De la Vega fue considerado en términos "políticos" como la "corcohalata" de Juan Carlos Rodríguez para llevar a cabo la ansiada centralización de los derechos audiovisuales del futbol mexicano, pero en las últimas semanas perdió fuerza hasta quedar prácticamente marginado y perderse en el camino, debido a una de las nueva vicepresidencias que se crearán en FMF.

Hasta ahora, ni Rodríguez ni Sisniega se han pronunciado con respecto al arbitraje, el talón de aquiles de sus antecesores, Yon de Luisa, Decio de Maria y Justino Compean.

Hoy, el arbitraje mexicano es manejado por Armando Archundia y Enrique Osses, no me cabe la menor duda que ellos tienen la intención de tener un arbitraje de calidad, tristemente esto no pasa, y los errores que se dan semana a semana desnudan que algo no se está haciendo bien dentro de esta Comisión.

Designaciones confusas, voces del interior de la misma Comisión que señalan que el arbitraje se sigue manejando con tráfico de influencias, amiguismos y compadrazgos, el Comisionado debe de tomar cartas en el asunto en un tema que nadie ha tenido la capacidad de poner solución, si en verdad pone foco en este asunto, la historia lo juzgará como un verdadero agente de cambio del futbol mexicano y no como un ejecutivo más.

Si se tienen que tomar decisiones radicales, se tienen que hacer, no se puede estar a expensas de un puñado de árbitros que hoy solo les interesa cobrar y nada más, con cero autocrítica y que por momentos se sienten el ente más importante de este juego.

Se necesitan mensajes enérgicos, contundentes como aquel que lanzó el comisionado Juan Carlos Rodríguez tras el fracaso de la Selección Mexicana en la pasada Liga de Naciones de la CONCACAF, esa vehemencia que puso para ese tema se debe poner también para el arbitraje.

El trabajo no sólo es en la Liga MX, también en la Expansión MX, en donde de primera mano hemos podido constatar que hay árbitros que no tendrían que estar en la antesala de la máxima categoría del futbol mexicano, se debe hacer un cambio a profundidad en todas las categorías del futbol mexicano.

Se debe acabar con el mito que todos los presidentes en funciones de los árbitros se han cansado de repetir "el arbitraje mexicano es uno de los mejores del mundo", es una mentira que han repetido miles de veces y que se la han creído.

Es el momento que desde lo más alto de la Federación Mexicana de Futbol se tomen decisiones sin que les tiemble el pulso.