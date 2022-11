Coleccionista de decepciones

De nueva cuenta la selección mexicana paso de la ilusión a la decepción, no pudo vencer a su némesis en los últimos años: Argentina, quienes no tienen su mejor versión en el terreno de juego, dos chispazos bastaron parar poder vencer a México, que deja todo para la última jornada de su grupo para aspirar a avanzar a los Octavos de Final.

Hay un responsable de esta derrota en Qatar, el entrenador nacional Gerardo Martino, quien renunció a su estilo con el objetivo de no perder, justo ahí fue la debacle del tricolor que, solamente, pudo competir durante una hora de partido, olvidando todos que el futbol es de 90 minutos y hoy un poco más.

Hay cuestionamientos que seguramente no se responderán y pasaran a la colección de misterios en la historia del equipo mexicano, ¿Por qué optó por Andrés Guardado y no por Edson Álvarez?, ¿Por qué optó por darle minutos a Raúl Jiménez a sabiendas de que el atacante no pasa por un buen momento futbolístico?, ¿Por qué guardarse a Rogelio Funes Morí en su tan cuestionada convocatoria y que el entrenador nacional no haya pensado en él para buscar soluciones en la delantera?

Martino, como muchos otros, perdió el foco de lo que significa ser el entrenador de la Selección Mexicana, el estratega argentino fue víctima, como sus antecesores, de la esquizofrenia que trae consigo el sentarse en la silla de entrenador, Martino recurrió al manual de cómo deshacerse de las responsabilidades y encontrar en la prensa al villano favorito.

El Tricolor llegó a Qatar con pocas expectativas y no falló tras dos partidos, cumplió con creces la poca esperanza que hay en torno de este combinado nacional.

Es cierto, no está eliminado de este campeonato, será ante Arabia Saudita contra quien se juegue su clasificación a la segunda ronda con la calculadora en la mano y no dependiendo del todo de lo que haga en la cancha.

No solo es “dar vuelta a la página”, como citó Hirving Lozano al término del partido, tiene que venir una revisión a profundidad para saber realmente por qué México no puede dar ese estirón que, de manera definitiva, lo convierta en un equipo competidor y no solamente en un participante.

CUMPLE

Tras la ola de bajas por lesiones, la Selección de Francia continúa con la firme intención de refrendar su campeonato obtenido en Rusia 2018, los de Didier Deschamps sumaron su segunda victoria teniendo como referente a Kylian Mbappé, dos goles del jugador del PSG bastaron para superar a Dinamarca y asegurar su pase a los Octavos de Final.

Los galos tienen una asignatura pendiente por delante, ser espectaculares y no dejar duda de su estela de favorito para este Mundial.

