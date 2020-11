Conciliar intereses

Tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que dio la razón a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras la demanda interpuesta por los equipos Leones Negros, Venados de Yucatán y Correcaminos de la UAT, tras la decisión de abril pasado de suspender por seis años el ascenso y descenso entre las dos Ligas de mayor importancia en nuestro país (Liga MX y Liga de Expansión), es el momento de que las instituciones involucradas en este caso apelen a la coherencia y desde la dignidad de la derrota y desde la generosidad que obliga a un vencedor a seguir construyendo un futbol que pueda tener altos estándares de calidad.

Más allá de triunfadores y vencidos, este caso debe de quedar resaltado con letras mayúsculas en la historia del futbol mexicano, que con turbulencias dio un paso importante a la democracia, este ejercicio debe de dejar una enseñanza a todos los involucrados en la industria del futbol, disentir es parte precisamente de un ejercicio democrático, plural, abierto y al final, insisto, se deben poner las bases para que desde el diálogo puedan resolver diferencias.

Yon de Luisa se consolida como un directivo capaz de resolver este tipo de conflictos, y aunque el discurso oficial es que la Liga MX y la FMF son dos entes separados, hoy De Luisa ejerce un liderazgo fincado en la capacidad de resolver diferencias entre los agremiados.

Se tuvo que llegar a la instancia deportiva más alta como lo es el TAS, pero al final imperó la decisión que tomó una mayoría, el siguiente reto que tiene el presidente de la FMF es el que por fin se termine con estas diferencias que hay entre Jesús Martínez Patiño y Alejandro

Irarragorri, de Grupo Pachuca y Orlegi, respectivamente, si de Luisa logra que finalmente estos dos directivos vayan por el mismo camino, será uno de los grandes legados en su gestión.

Reconocer desde este espacio la actitud de Alberto Castellanos, quien asumió el liderazgo de este grupo disidente que buscó el terminar con este acuerdo en la justicia internacional, pero como buen demócrata, respetará la decisión, aunque no coincida, con orgullo y dignidad como reza una de las frases de los Leones Negros.

LAS BASES PARA EL REGRESO DEL ASCENSO están muy claras, el Control Económico de La Liga MX es el salvoconducto para que los equipos que conforman la Liga de Expansión MX puedan aspirar legítimamente a subir a la máxima categoría del futbol mexicano.

No se trata de caprichos o de requisitos imposibles de cumplir, es simplemente fundamentar en lo administrativo, económico y lo deportivo, los cimientos para ser una institución capaz de afrontar el reto de jugar en la Liga MX.

Los seis años de acuerdo para la abolición del ascenso- descenso no es definitivo, de ahí que algunos equipos trabajan exhaustivamente para poder cumplir el control económico de la Liga MX, que no es más que buscar tener empresas financieramente sanas y no cometer los errores del pasado.

En mayo del próximo año seguramente se anunciará que regresará el Ascenso para la temporada 2021-2022 y podrán participar los clubes y entidades deportivas que realmente hayan cumplido con el control económico.

