Continuidad en los Coyotes

Es el objetivo que debe tener la directiva de Tlaxcala con Antonio Torres Servín en la dirección técnica, tras su aventura en centroamérica, el exentrenador de Pumas asumió el reto de dirigir a los Coyotes, donde en once partidos dirigidos, ganó cuatro, igualo tres y perdió cuatro.

Los números por donde se le quiera ver son rescatables y ahora el objetivo debe de estar en buscar los jugadores indicados para poder competir y aspirar a avanzar a la Liguilla el siguiente torneo.

Si continúa en el club, el veterano Roberto Nurse necesita asumir el liderazgo del equipo en lo moral y futbolístico para volver hacer ese referente.

Sebastián Fassi, ídolo en esta plaza, no puede vivir del pasado y quedarse atorado en aquella Final donde fue la figura en la serie de penaltis ante Irapuato, debe de comportarse como un arquero serio a los 28 años y entender que no puede jugar en un equipo profesional como hobbie, se debe de asumir como todo un profesional.

Otro que quedó a deber es Luis 'Vaquero' Morales, el surgido de Vaqueros de Ixtlán, debe de buscar la regularidad que perdió hace algunos torneos.

El asunto para la directiva tlaxcalteca está claro, debe de darse una revisión a profundidad sobre quién ha cumplido o no en el torneo que recién concluyó para poder ir cimentando un equipo que se vuelva protagónico.

TÉCNICOS FINALISTAS

En la categoría Sub 20 de la Liga son Luis 'Chuleta' Orozco, de Cruz Azul, y Roberto Omar Tapia, de Santos; Orozco, tras terminar una carrera donde las lesiones no le dieron continuidad, decidió apostar por la dirección técnica, en Monarcas Morelia dio sus primeros pasos en la Sub 15, pasando por la Segunda División y Sub 17.

En 2019 dio el salto al primer equipo como asistente de Esteve Padilla en medio de una crisis del club, luego vino la mudanza de la franquicia a Mazatlán y fue auxiliar de Francisco Palencia en el naciente equipo de los Cañoneros.

Hecho en Cruz Azul, regresó a la casa que lo vio nacer y como entrenador disputará su primera final, mucho tuvo que ver Héctor Lara, directo celeste para su incorporación a la institución.

Por su parte, Tapia labora en el equipo lagunero desde 2019 y conoce perfectamente la categoría en donde ya fue campeón.

En la categoría Sub 18 los finalistas son Pachuca y Atlas, los hidalguenses son entrenados por Jan Westerhof hijo del extécnico de Chivas y Pachuca y los tapatíos por Luis Jair Vázquez que dirigirá su segunda final en este 2021, el torneo anterior con Atlas perdió la Final Sub 17 ante Chivas por lo que buscará la revancha.

