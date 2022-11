Dominio mexicano

En la dirección técnica de las Semifinales del presente torneo en la Liga de Expansión, en cuanto a la dirección técnica se refiere, los cuatro entrenadores que llegan a esta fase tienen una constante: ya han sido campeones de Liga de Plata del futbol mexicano, siendo este un punto importante, ya que por su experiencia y capacidad las posibilidades de tener un proceso exitoso son altas.

Paco Ramírez, con Celaya, ha hecho un extraordinario trabajo potenciando las bases del proyecto que desde hace años se gesta en el Bajío, un equipo sólido y que con la llegada de este experimentado técnico se nota un equipo con oficio, cosa que faltaba en el anterior entrenador; como se recordará, Paco fue Campeón de Liga y Campeón de Campeones con Tepatitlán.

Con dos años al frente de Atlante, Mario García es hoy por hoy uno de los entrenadores que lo acompaña el éxito, pese al constante cambio de jugadores torneo a torneo, con los azulgranas ha logrado recuperar la esencia extraviada hace algunos años y de nueva cuenta buscará disputar su tercera Final de Liga desde que se instauró este nuevo formato.

U de G, desde que regresó a la dirección técnica a Luis Alfonso Sosa, recuperó el protagonismo que justo perdió con la salida de uno de los entrenadores más prestigiosos en la División, no sólo por sus campeonatos y ascenso, sino también por su manera tan honesta de desarrollar su carrera, el que los universitarios estén en el umbral de la Final no es casualidad, es producto de un trabajo certero e inteligente liderado a nivel dirigencial por Alberto Castellanos y desde lo deportivo por Alfonso Sosa.

Finalmente, quienes luego de algunos años lograron entender que un proyecto debe de girar en torno a la institución y no al entrenador en turno es Cimarrones de Sonora, finalista el torneo anterior; los propietarios del club, Saúl y Juan Pablo Rojo, entendieron finalmente que las bases estructurales deportivas son importantes y pese al desaguisado del torneo pasado no claudicaron y llevaron a un entrenador con sed de revancha como Roberto Hernández, en la antesala de su segunda Final en la historia, el equipo sonorense debe de concentrarse en ir paso a paso y no perder el objetivo de la institución.

FRACASO

Revés del nuevo director deportivo de Atlético Morelia, Arturo Villanueva, tras una gestión exitosa de Ricardo Valiño que coronó con un campeonato y su partida a Tijuana, el exdirigente de Gallos de Querétaro asumió el control deportivo del club michoacano con pésimos resultados, el ser eliminados en Cuartos de Final de la manera como se dio, es vergonzoso para un equipo que es de los que más invierten en la Liga de Expansión MX, el propio José Luis Higuera desde hace semana en redes sociales expresó el descontento de lo que pasaba con los 'Canarios'.

Un duro golpe para Villanueva, que desde la humildad debe de evolucionar y dejar de vivir en el pasado, presumiendo que él fue el que trajo a Ronaldinho al futbol mexicano, debe de evolucionar y situarse en la realidad, en un proyecto serio en donde los más de 20 socios encabezados por José Luis Higuera requieren resultados.

El fracaso ya cobró factura con la salida de Gabriel Pereyra de la dirección técnica, ahora el tema es muy claro, encontrar al entrenador idóneo para un equipo con la exigencia de ser protagonista en cada torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA DE EXPANSIÓN MX: ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DEL APERTURA 2022