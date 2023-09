El Apertura 2023, con protagonistas inesperados

El Apertura 2023 tiene una sensación de lentitud por el parón de un mes que se vivió a causa de la Leagues Cup, pero poco a poco va tomando forma este torneo, poco a poco empieza a evolucionar y a parecerse a lo que en algún momento de la temporada debe llegar como estabilidad.

Sin embargo, las últimas jornadas del futbol mexicano nos han traído sorpresas, nos han traído protagonistas que probablemente no teníamos en el radar de cara a este torneo y durante el desarrollo del mismo. Hace 15 días, uno podría pensar en Guadalajara, Monterrey, Tigres o hasta el dubitativo América como los equipos que mandarían en este Apertura 2023. Sin embargo, el protagonismo, el liderato y la vanguardia en este torneo está siendo para el Atlético de San Luis.

Antes de entrar con el resto de los punteros del torneo, me parece importantísimo hablar de los potosinos porque si usted recuerda, se decían que iban a sufrir mucho la salida de André Jardine, quien se convirtió en entrenador del América, pero han demostrado que son un proyecto sólido gracias al buen cambio que ha significado Gustavo Leal.

El hombre que era auxiliar de Jardine decidió no llegar a la Ciudad de México y quedarse en San Luis Potosí para comandar el proyecto rojiblanco. El tiempo está diciendo que fue una fantástica decisión por parte del sudamericano. Hoy están en la parte más alta de la tabla con cuatro partidos ganados, un empate y una derrota, pero con una diferencia de goleo que los pone por arriba del Guadalajara que, a pesar de estar en la segunda posición, no convence y no deja la certidumbre de ser un equipo que vaya a poder competir de manera seria a lo largo de todo el torneo.

Nuevamente está la sensación de que Guadalajara saca resultados por casualidad más que por rendimiento y eso es algo que, con tanta suerte, los llevó a la final del torneo anterior que perdieron ante Tigres. Era necesario ver cómo trabajaba Veljko Paunovic en su segundo torneo al frente de las Chivas para darse cuenta cuál era el verdadero esquema o el estilo de juego del serbio, pero por alguna razón no convence.

¿Serán los jugadores o el cuerpo técnico? ¿Quién no está a la altura de las circunstancias? El tiempo lo dirá, pero hoy Guadalajara no es favorito.

Para cerrar este tridente que hoy está mandando en el futbol nacional, nos encontramos a Juárez. El proyecto de Alejandra De La Vega que ha tenido muchos ángulos y hoy por fin han encontrado uno que está rindiendo y que ha mostrado resultados. Diego Mejía, un entrenador joven de 39 años que se ha forjado como estratega en la misma frontera, le está dando un rostro fresco, un rostro que no se intimida ante los grandes equipos de futbol mexicano.

Ya veremos hasta dónde llega este proyecto, pero hoy deja muy buenas sensaciones y hay que celebrar que un técnico mexicano se involucre en este nuevo carrusel y lo haga con resultados positivos.

No todo puede ser bueno en el futbol mexicano y hoy es un buen momento para señalar la diferencia que hay entre los que no han rendido y el equipo que definitivamente está pasando una de las etapas más grises en toda su historia: el Necaxa.

Los Rayos hoy no sólo juegan mal, no sólo carecen de una idea futbolística, no sólo acaban de despedir a Rafael Dudamel por la falta de resultados, pues además parece que no hay un proyecto en ninguna parte de la institución. Parece que Necaxa está navegando con la misma bandera de poder generar algún jugador o comprar barato a algún extranjero y revenderlo a uno de los grandes del futbol nacional.