El día de Martino

En las últimas seis Copas del Mundo los respectivos entrenadores nacionales de México han tenido su 'Día D' en el momento que marcó su carrera con el combinado nacional y cada uno de ellos ha sido juzgado por ese momento, desde Miguel Mejía Barón en 1994, pasando por Manuel Lapuente en Francia 98, Javier Aguirre en dos momentos 2002 y 2010, Ricardo Antonio La Volpe en Alemania, Miguel Herrera en Brasil y Juan Carlos Osorio hace cuatro años en Rusia, todos bajo una misma constante: la eliminación de Octavos de Final y la pena de no poder dar ese salto cuantitativo para México.

Gerardo Martino ni siquiera ha clasificado a la segunda fase y se encuentra ante un momento que puede ser histórico si logra el triunfo ante Argentina, convertida en las últimas décadas en la némesis de varias generaciones de futbolistas y de los aficionados.

'Tata' Martino tiene ante sí la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia, dejar de lado el dominio Albiceleste y de paso truncar el sueño de millones de aficionados de ver consagrarse a Lionel Messi como campeón del mundo en Qatar.

Los tiempos se adelantaron y este sábado, en el imponente Estadio Lusail, llegó el momento de saldar cuentas. No hay otra forma de exorcizar a los demonios, que han sido la pesadilla constante del futbol mexicano, que una victoria. Un empate sería solamente un placebo.

Los dos equipos llegan con interrogantes a este encuentro; las de México pasan por encontrar el futbol que ilusionó y que por momentos se pensó que podría ser el salto definitivo que necesitaba el equipo.

México debe apostar por el desequilibrio individual de los hombres que decida poner el estratega argentino, pero tanto Hirving 'Chucky' Lozano como Alexis Vega tienen la posibilidad de enmendar el derrotero, que ha sido empedrado y lleno de escollos. Por su parte, la Albiceleste saldrá con la firme convicción de ganar el juego por Messi, por Maradona y por sus seguidores, que no soportarían el ridículo de ser eliminados en la primera ronda.

La fe es un acto que creencia en la que no necesariamente se cumplen los deseos. México, como siempre ha pasado, no es favorito sobre Argentina, es cierto, no obstante, el rumbo de la historia puede y debe cambiar.

BAJO VIGILANCIA EXTREMA

Luego de los choques que se han dado en diversos puntos de Doha entre seguidores mexicanos y argentinos, las autoridades han puesto bajo la lupa el desarrollo de caravanas hacia el estadio para evitar confrontaciones entre estos seguidores, lo mismo pasará en el estadio y, sobre todo, en el Fan Fest ubicado en el parque Al Bida, ya que buscan evitar cualquier acto o connato de violencia.

Y es que durante los últimos días se han dado provocaciones de un lado y otro, por lo que se le dará seguimiento para que no se les salga de control a los organizadores.

FIGURA EMERGENTE

Se le puede considerar al ecuatoriano Enner Valencia, que el viernes logró el tanto del empate de los sudamericanos ante Países Bajos. El actual jugador del Fenerbahce de Turquía llegó a tres anotaciones en el certamen, igualando la cuota de goles que realizó en Brasil 2014.

En la última jornada del Grupo A los sudamericanos se jugarán su pase ante Senegal, que venció a Qatar tres goles por uno y de paso los eliminó del torneo.

