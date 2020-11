El legado de Diego

En Sinaloa no es de un título, ni mucho menos el ansiado ascenso a la Liga MX, indudablemente antes de la llegada del considerado uno de los mejores futbolistas en la historia, se le veía como un ser inalcanzable. Su paso por México nos permitió ver a un Diego más terrenal, cercano a la gente de Culiacán, un hombre de carne y hueso que deambuló por los estadios de la segunda categoría del futbol mexicano. En Dorados, el llamado también D10S del futbol mundial se humanizó, al menos, creo que para muchos de los mexicanos.

Antes de 2018 y luego de que brillará en el Mundial del México 86, las visitas de Maradona fueron contadas a nuestro país, José Antonio García, Andrés Fassi, de Grupo Pachuca; Jimmy Goldsmith y algún promotor se encargaban de traer a México a Diego y así surgieron postales de Maradona con la playera de Cruz Azul, Monterrey o Atlante. Sus visitas a nuestro país fueron, quizá, en el peor momento de sus adicciones y basta recordar el teatro que armó en el partido de despedida de Carlos Hermosillo.

Durante décadas, periodistas, jugadores y algún aficionado presumían y atesoraba alguna fotografía del Diego Maradona. La llegada de Diego a Culiacán provocó que muchos aficionados en México buscaran el autógrafo, la foto o selfie, incluso, como fue una constante en su carrera, ese grupo de supuestos amigos siempre sacaron raja de estar cerca del 10 y en nuestro país no fue la excepción; algunos de sus “amigos" de años en nuestro país se encargaron de prostituir la imagen de Diego, a cambio de 25 mil pesos metían a los aficionados deseosos de estar cerca del ex jugador a los hoteles de concentración y sacarse una foto, eso demuestra que tal vez Diego no tuvo amigos, solamente vivales que le sacaron provecho.

No se si realmente dejó amigos en Culiacán, pero si gente que realmente lo apreció, que lo apapachó en los últimos años de su vida.

Cristian Bragarnik, hoy en día uno de los promotores con mayor influencia del futbol, fue el arquitecto de lo que en un principio se pensó que sólo era un golpe mediático, pero que al final del día se terminó convirtiendo en la última experiencia futbolística fuera de su país.

BUSCAN ENTRENADOR

En Dorados, luego de que los resultados no acompañaron a David Patiño y pese a que no han hecho oficial su salida de la institución es un hecho que no seguirá, aunque ya tienen charlas con, al menos, dos entrenadores no se han decidido.

Será el punto de inflexión para su presidente Antonio Núñez que se ha vuelto prácticamente un fantasma, ojalá que todo lo que aconteció los últimos días sea una motivación para Toño y tome el protagonismo que solía tener, esa vehemencia característica en este directivo es lo que le hace falta al club, de nada servirá que busquen a un entrenador si realmente se perdió la pasión por hacer las cosas .

SIN FECHA

Los Cuartos de Final de la Liga de Expansión, las series Atlante contra Pumas Tabasco, Morelia ante Tlaxcala y Tampico Madero contra Mineros no han definido las fechas debido a que esperan que definan las Semifinales de la Liga MX para poder adecuar las ventanas de transmisión en televisión.

Los partidos de Ida se jugarán martes, miércoles y jueves de esta semana y la Vuelta viernes, sábado y domingo de acuerdo con el reglamento, pero esperaran, esto debido a que los partidos en esta categoría en la fase final son transmitidos por TUDN, Fox Sports, ESPN, TVC Deportes y Marca Claro y en las tres primeras cadenas seguramente contarán con juegos de Semifinales de la Liga MX.

Aunque reglamentariamente se tiene que jugar como ya se ha mencionado, todo indica que se disputarían los primeros episodios el miércoles y jueves, dejando los cierres de series para el sábado y el domingo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿FRENARÁN AL CELAYA?