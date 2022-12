Infantino ganó la partida

Gianni Infantino acaba de volver a dar un poderoso golpe en la mesa del futbol Mundial. Este viernes se anunció la modificación más importante que el Mundial de Clubes ha tenido. A partir del 2025, 32 equipos participarán en la justa mundialista de la FIFA. Dentro de tres años, viviremos la primera experiencia de un Mundialito muy similar a lo que es una Copa del Mundo de selecciones nacionales.

Y a partir de esa primera justa, cada cuatro años, 32 equipos buscarán clasificar al torneo que tomará la ventana de competencia en la cual se solía jugar la Copa Confederaciones. Y en este contexto, podemos ver que la FIFA ha ganado, Infantino derrotó a Florentino Pérez y compañía, en una misma semana.

Obviamente, los gigantes de Europa no quieren participar en este tipo de competencias que, a sus ojos, no les brindan competitividad y más bien, ellos son los que generan ingresos, ganancias que en su mayoría serían para la FIFA. Pero el golpe en la mesa por parte de Infantino se da en gran parte porque ahora, no sólo van a tener que participar en este Mundial, sino que también la Unión Europea falló a favor de FIFA en el tema de la Superliga Europea.

Usted recordará que hace no mucho, 12 equipos anunciaron la creación de un Supertorneo que supuestamente tendría los mejores equipos del mundo, pero tras la polémica y desacuerdo de sus aficiones, nueve de ellos abandonaron el proyecto y solamente permanecen el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus; teniendo a Florentino Pérez como el gran orquestador de este nuevo torneo que ilusionaba a algunos.

La Unión Europea falló a favor de FIFA, dando el visto bueno para que en caso de que los equipos se mantengan con la idea de llevar a cabo la Superliga Europa, puedan desafiliarlos de sus competencias. Pues de acuerdo con el órgano europeo, esta decisión no atentaría contra el derecho de La Unión en materia de competencia.

Son dos golpes poderosos del máximo ente del fútbol: una nueva competencia que va a generar muchísimo dinero en la sede en donde se lleve a cabo y el golpe final a una moribunda Superliga Europea, que no duró más de tres días con un proyecto real.

Si el futbol de selecciones ya había sido completamente absorbido por FIFA, ahora los clubes tendrán que acatarse y tendrán que mantenerse dentro del margen de lo que indique el máximo órgano del futbol mundial o si no, la desafiliación para más de uno, será una realidad. ¡Advertidos están, Merengues y Blaugranas!

¿Acierto o fallo? ¿Apertura al futbol o una dictadura del italiano?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: LA COPA DEL MUNDO DE LAS SORPRESAS