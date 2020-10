Moreno brilla con los Mineros

Alexis Moreno no ha destacado en la Liga de Expansión por ser el técnico más joven de la división. Eso, por ahora, ha quedado como una mera anécdota, cuando lo que realmente hay que destacar es el trabajo que ha hecho con los Mineros, a los que, con base en buen trabajo táctico y de gestión, los tiene en la segunda posición de la tabla a un punto del Celaya, con el que acaban de empatar.

Moreno ya tenía historia con la escuadra zacatecana, bueno, con la anterior administración de este club y después decidió salir para seguir con su capacitación, con su formación como técnico. La temporada pasada estuvo en el equipo de La Paz FC, de la Serie B de la Liga Premier. Este proyecto ya no siguió a causa de la pandemia, pero a Alexis le vino otra gran oportunidad, la de regresar a Zacatecas.

Ahora, como técnico. Con los Lobos Marinos se quedó en zona de clasificación y como una de las grandes revelaciones de la campaña que terminó inconclusa. Tenía grandes posibilidades de pelear por el título y de seguir mostrando su capacidad.

Se cortó el ciclo, pero no el hambre de triunfos de este hombre, quien llegó a un Mineros totalmente nuevo, sin las grandes figuras de otros momentos y lo reconfiguró a su estilo, para crecer conforme ha avanzado el torneo.

Y no fue el mejor inicio, perdieron en la presentación en casa ante el recién ascendido Coyotes de Tlaxcala, pero el partido no había sido malo para ellos, quienes mostraron un gran avance y, sobre todo, la manera de trabajar de su técnico. En us visita a los Leones Negros empataron, pero pudieron ganar el partido y lo pudieron hacer gracias a los ajustes tácticos de este joven estratega, quien movió sus líneas, reestructuró la manera de atacar sobre la marcha y se comió, en términos futboleros, al 'Vikingo' Dávalos.

A partir de conseguir ese que fue su primer punto en la Liga de Expansión, no ha dejado de sumar y ya tiene cinco victorias, con cuatro empates para un total de 21 puntos. Es segundo lugar en la tabla y ha dejado grandes sensaciones de lo que un hombre que ha estudiado futbol y no ha dejado de actualizarse, puede hacer a pesar de su edad.

Es importante que la gente que lo rodea lo sepa guiar, tanto dentro de a organización de Zacatecas como la gente que lo ha impulsado para que pueda dar este salto importante. Alan Calleja, quien apostó por su llegada a la distancia lo debe de seguir guiando para que no pierda el piso.

NO ABRIRÁN

Pese a que en la Liga Mexicana del Pacífico los Tomateros de Culiacán inauguraron la temporada con público en su parque y que resultó todo un desastre, luego de la imágenes bochornosas que se dieron, la directiva de Dorados de Sinaloa no tiene planeado abrir el estadio Banorte.

Al Gran Pez le restan tres partido de temporada regular como local: ante Tapatío, el próximo miércoles 21 del presente; Leones Negros de la U de G, el 5 de noviembre; y cerrará la temporada regular el 19 de ese mes ante Tampico. La idea es seguir jugando sin público y esperar si en la Liguilla se dan las condiciones.

La mayoría de los equipos de la Liga de Expansión se mantienen con la firme idea no abrir es muy sencillo, independientemente del tema económico, hay dos temas puntales: el primero de ellos es que sus partidos se juegan en días y horarios en los que el aficionado no está acostumbrado y el segundo es que en algunas plazas aficionados siguen molestos porque no habrá ascenso.

El único equipo que mostró su interés por abrir es Pumas Tabasco y tiene que ver por un tema político, a Ramon Neme le urge mostrarle al gobernador de la entidad, Adan Augusto López, que la apuesta por el futbol fue la correcta.

Al equipo filial de Pumas en Tabasco le resta jugar como local ante Tlaxcala, Alebrijes y Tepatitlán, por lo que en los próximos días anunciarían que abrirán su estadio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE RECUPERA