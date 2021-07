¿Por qué excluyeron al Irapuato?

Luego de las diversas versiones que se dieron como los motivos por los que Irapuato, Campeón de la Temporada 2020-2021 de la Liga Premier, no fue autorizado para jugar en la Liga Expansión MX, RÉCORD tuvo acceso al informe que entregó la empresa Ernst & Young.

En este informe se detalla en cinco puntos cuáles son los incumplimientos de parte de Proyecto Tecamachalco S.A de C.V., empresa propietaria de la franquicia que jugó el torneo anterior como Irapuato.

Durante los últimos días se ha generado una confusión en donde se pone como uno de los motivos al Estadio Sergio León Chávez, y pese a que hay señalamientos de parte de la dirección revisora de estadios, éste no fue el principal motivo.

El informe de la empresa Ernst & Young, entregado a la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, detalla temas en donde se involucra al SAT, la Ley General de Sociedades Mercantiles y las Normas Mexicanas de Información Financiera.

Estos son los cinco puntos que fueron fundamentales para que Irapuato no lograra acreditarse y jugar en la Liga Expansión MX.

1. La entidad no presentó información financiera dictaminada y la información financiera presentada no contiene notas requeridas por la Normas Mexicanas de Información Financiera.

2. La entidad (Grupo Tecamachalco S.A de C.V.) no presentó la información necesaria para evaluar su capacidad financiera y operativa. Esta información es fundamental para conocer y evaluar la capacidad financiera de la Entidad para operar un club de futbol.

3. La opinión de cumplimiento emitida por el SAT (Sistema de Administración Tributaria) fue en sentido NEGATIVO, sin presentar prueba que demostrara lo contrario, es decir, la inexistencia de irregularidades.

4. Información de cumplimiento de obligaciones laborales no fue entregada.

5. La Entidad tiene una situación financiera deficitaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta situación puede causar una disolución de la entidad a petición de un tercero interesado, por lo que existe incertidumbre material de que la entidad pueda seguir operando como Negocio en marcha.

Consultando con expertos en la materia nos señalaron que cuando se dice que la Opinión de Cumplimiento es NEGATIVA ante el SAT, significa que la empresa ha incumplido ya sea con la presentación de declaraciones, atención de requerimientos, pago de impuestos, entre otros.

Si la empresa no tiene buen historial de cumplimiento de obligaciones fiscales, pueden incluso cancelarle la Efirma, que es el instrumento con el que la empresa puede facturar y, por lo tanto, cobrar sus servicios.

También cuando el dictamen no cumple con NIF, Normas de Información Financiera, significa que la información de la empresa no es comparable ni veraz ni oportuna y no sirve para la toma de decisiones.

En el caso que se menciona que la empresa puede estar incluso en proceso de disolución, es que la empresa no tiene liquidez o son tan grandes las deudas que los bienes muebles, efectivo y cuentas por cobrar no son suficientes para pagar todas las deudas.

Con estos elementos que fueron entregados a la FMF y la Liga MX, se tomó la decisión de que Irapuato no cumplió con la documentación solicitada, o en su defecto Grupo Tecamachalco S.A. de C.V., que tiene irregularidades ante las autoridades de nuestro país.

Una fuente consultada por el Diario RÉCORD también señaló que el club Irapuato no pudo acreditar el origen de 38 millones de pesos que utilizó en su operación.

Ante esta situación, el ingreso de Irapuato a la Liga Expansión MX para la próxima temporada no es viable y seguirá en la Segunda Premier.

