¿Quién falló?

Es evidente que hubo un gran error al permitir que el partido de Tlaxcala ante Celaya se efectuara en la Unidad Deportiva del Municipio de Nanacamilpa, correspondiente a la Jornada 3 del Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión MX, un escenario que no cumple con los mínimos requisitos para poder jugar en la categoría de plata.

Es cierto que el escenario arriba señalado no es la sede de Tlaxcala, su estadio el Tlahuicole están por terminar la remodelación, luego entonces por qué no se buscaron opciones para que esta naciente Liga no hiciera el ridículo, estaba el estadio Cuauhtémoc como opción uno, o invertir la localía y que el partido se hubiera disputado en el estadio Miguel Alemán Valdés, queda claro que al personaje que tomó la decisión de autorizar este partido le faltó algo, sentido común.

Fue penoso observar todas las imágenes que se dieron en este partido, un campo en malas condiciones, gente alrededor del alambrado rompiendo la sana distancia y sin cubrebocas, con bebidas alcohólicas, en fin, debe de ser una gran lección para los integrantes de la Liga MX; insisto, la soberbia es una mala consejera para los directivos de esta Liga.

Si algo ha puesto énfasis la administración de Enrique Bonilla Barrutia en la Liga MX, son las condiciones en que deben de estar los estadios en los que participan los equipos de esta Liga,en todas sus categorías, tuvimos acceso al documento realizado por la Liga MX a uno de los estadios de la Liga de Plata, consta de 28 páginas, en donde se pudo observar cómo hacen una revisión exhaustiva de los inmuebles, son 42 puntos en total que deben de cumplir desde temas administrativos, tribunas,alimentos y bebidas, señalización, terreno de juego, servicios médicos, entre otros más.

Antaño existía una Comisión Revisora de Estadios dentro de la FMF integrada por mucho años por personas expertas en la materia, hoy en día es una constructora privada la que se encarga de certificar los inmuebles del futbol mexicano, no sería malo retomar las bases y crear un comité que esté al pendiente de los dictámenes de esta constructora.

VENTAJA pareciera que es la que está sacando Tepatitlán de su campo, el equipo proveniente de la Liga Premier cuenta con césped sintético en el estadio 'Tepa' Gómez, quienes han jugado en este escenario siempre han mostrado su inconformidad, ya que describen el campo como simplemente una alfombra sin cumplir ninguna especificación que delinea la FIFA para este tipo de césped.

En los dos partidos que se han disputado en el presente torneo ante Morelia y Oaxaca queda claro que el césped no cumple, no tiene las capas de material necesario para poder garantizar la seguridad del jugador, abajo de la alfombra hay cemento y las costuras entre las franjas del césped son riesgosas para lo jugadores.

Incluso en Liga Premier se dio el caso que un mismo futbolistas del 'Tepa' se lesionó con un clavo que se utilizó para unir el campo, surge la interrogante de quién autorizó que se pueda jugar ahí, mientras el césped no cumpla con los lineamientos.

Si la coherencia impera en la Liga de Expansión deben de pedir a Tepatitlán buscar un estadio alterno para poder disputar sus juegos de local, en tanto colocan césped autorizado por FIFA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SÓLO SEIS CLUBES