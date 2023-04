Quitar el ascenso era algo necesario

Los protagonistas del futbol mexicano muchas veces han tenido que tomar decisiones que no han sido del todo aceptadas por la afición, muchas de ellas han sido criticada de manera muy directa en los últimos años y la que podría ser la cúspide del desencanto de la afición en nuestro país es la suspensión del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Y no digo desaparición, no digo eliminación, sino la suspensión, que eventualmente volverá, según se ha dicho en más de una vez. Tuve la oportunidad de platicar con uno de los recientes protagonistas del futbol mexicano: José Luis Higuera, quien estuvo en Guadalajara y que ahora lo hace en el Club Atlético Morelia. Dos caras de la moneda, un equipo con tanta tradición y lejanía del descenso, mientras que Morelia, tras la mudanza de la franquicia y la reaparición en la Liga Expansión, es un equipo que aspira a que se pueda abrir el ascenso para intentar regresar al máximo circuito.

En esta conversación quedaron conclusiones que permiten conocer y empaparse mucho más del porqué de estas decisiones del futbol mexicano. Es claro que hubo una crisis y siempre que hay crisis, se tienen que tomar decisiones que sean difíciles y sobre todo que benefician a la mayoría, pero que pueden no verse tan positivas para un sector de este universo. Para José Luis Higuera, era necesario, era imperativo poder tener una pausa en el ascenso y descenso de la Liga MX para poder aspirar a una recuperación, a una reestructuración del futbol mexicano. Esa reestructuración iba, o va, de la mano de una viabilidad económica para los clubes, que no haya un riesgo de que la inversión pierda valor.

Entre otras cosas, se percibe sensatez en esta decisión, pues si no, el futbol mexicano se habría hundido en una de sus crisis más importantes en toda su historia. Probablemente, algunos hubieran logrado salir a flote, pero otros hubieran padecido las consecuencias económicas que pudieron haber significado incluso la desaparición de esas instituciones. Entonces, en el entendido de que hoy hay varios equipos que quieren el ascenso y descenso, pero hay otros que no tienen urgencia de que regrese, y me refiero a los equipos de la Liga Expansión MX, porque hoy tienen certidumbre, claridad rumbo a un proyecto de cambio; un proyecto que tiene solidez económica, estabilidad deportiva y sobretodo, le permite a los propietarios no poner en riesgo su patrimonio. Siempre hay que recordar que el futbol en México es sector privado, muchas veces queremos defenderlo como si fuera una institución pública, pero es de índole privada.

Las palabras de uno de los hombres que debe ser líder en la Liga Expansión, consecuencia de estar al frente de uno de los mejores proyectos que tiene la categoría, invitan a pensar en muchas cosas. Sobre todo, evitar el señalamiento a esta decisión que tomó el fútbol mexicano. Desde afuera, se critica y se sataniza, desde adentro, sus actores principales, se aplaude y se celebra.

Ya metiéndonos en temas de la Fase Final de la Liga Expansión MX, es claro que hay favoritos y son los cuatro equipos que mejor han trabajado: Celaya, Tapatío, Atlante y el mencionado Atlético Morelia. Ojalá que la pausa por la reclasificación no signifique para ellos un bajón en el nivel futbolístico, pues hubo una distancia importante entre este bloque que avanzó directo a Cuartos de Final y los que han tenido que enfrentarse por un lugar en la Liguilla.

Tres de los cuatro equipos que están en Cuartos de Final de manera directa, son parte de los abanderados de la categoría, son parte de los equipos que representan a la Liga Expansión MX y en la Fase Final deberán demostrar esa jerarquía y ese favoritismo el cual los tiene en esos lugares dentro del futbol mexicano.

