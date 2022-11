Respeto por el futbol

Inglaterra inició el campeonato con un golpe en la mesa, fuerte y rotundo, goleando a una endeble Selección de Irán, 6-2, el llamado equipo de los Tres Leones se ilusiona en dar el paso que buscan dar desde hace 46 años y no sólo conformarse con ser semifinalista del torneo.

Bukayo Saka, de 21 años, fue la gran figura del partido, su dinamismo contagió a sus compañeros, otro joven inglés que fue vital en el triunfo fue Jude Bellingham, el liderazgo en la cancha fue primordial en el equipo de Southgate.

LA IMAGEN DEL DÍA 2

Dos imágenes trascenderán en la memoria colectiva en este partido y que no tiene que ver precisamente con el balón, sino con la responsabilidad social que conlleva el representar a un país, como se comentó en este espacio, los futbolistas ingleses pusieron antes del arranque del juego una rodilla en el césped como protesta por los actos racistas, no se logró que Harry Kane se pusiera el gafete de capitán 'One Love' en solidaridad con la comunidad LGBTQ+, pero en la cancha la exjugadora y ahora analista de la televisión británica (BBC), Alex Scott, sí portó el brazalete con un mensaje claro y contundente.

Hoy debuta México, hay asignaturas pendientes que Martino tiene que saldar de una buena vez para poder ilusionar y conectar a los aficionados que han hecho el viaje. A Martino no lo trajeron para clasificar solamente a la Copa del Mundo, lo trajeron para buscar la trascendencia, que el balón ruede a favor del Tri.

