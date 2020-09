Luis Montes: Eterno

Pasan los años y tú sigues expresando tu amor por la pelota de manera deliciosa. Tu exquisita zurda es la artífice de múltiples obras de arte, algunas son sencillas, porque dentro de tus dones se encuentra la practicidad. Y otras tantas son monumentales porque rozan la locura, y sólo las puedes imaginar y realizar tú.

Eres un futbolista redondo, un jugador maduro, tienes 34 años, pero tu impecable madurez no radica en tu edad, descansa en lo espléndido de tu juego. Cada una de tus decisiones deportivas conllevan un rápido análisis, y posteriormente una certera ejecución. Ninguna jugada en las que participas tiene desperdicio, todas poseen intención, la mayoría de índole perversa, ya que suelen lastimar profundamente a tus oponentes.

Eres el capitán del barco, el líder moral, y ejerces ese puesto con suma atingencia, así como con suma responsabilidad.

Llevas desde 2011 en el León, en el que fuiste medular en edificar épocas gloriosas, lo que hace más complejo que sigas en un excelso momento de forma. Después de largos años triunfando, no importa la profesión o el oficio, cuando se consiguen tantos éxitos, uno suele relajarse, uno suele aburguesarse, y en cierto grado es normal y natural. Los discursos se agotan, la rutina logra ablandarnos, pero contigo, esto no ha pasado, todo lo contrario, cada año que pasa, fortaleces tu espíritu, has encontrado formas de no caer en el aburrimiento, te has reinventado, te has puesto pruebas para mantenerte atento y vigente, no manifiestas ningún síntoma de aburrimiento, cosa que resulta sumamente loable y destacable.

Eres una leyenda del futbol mexicano, no te has retirado y ya nos dejaste un sonoro legado, primero sobre cómo maximizar las habilidades, y también de como se debe respetar una profesión.

Siempre he creído que a los futbolistas de tu envergadura, de tu alto compromiso, y de tu probada calidad, la pelota les debe otorgar ciertos premios diferentes a la demás manada que camina en la medianía.

Sin duda, has conseguido plausibles victorias, aun así creo que el balón ha sido un poco injusto contigo, y me refiero al tema de la Selección Nacional, y a poder estar en una Copa del Mundo. La fortuna y la circunstancia desconocen, sencillamente actúan de formas incomprensibles, y en ocasiones desquiciantes. Por ejemplo, existen futbolistas que no te llegan ni a los talones que han logrado colarse a Mundiales, y tú estás ya en la última estación para subirte al tren. Y aunque fuiste convocado por Gerardo Martino para los partidos de Paraguay y Chile el pasado marzo, tu posición para montarte al tren mundialista de Qatar 2022 penosamente no está garantizada.

En lo particular que soy un admirador de tu interpretación del juego, me incordia que todavía no hayas cumplido el sueño de estar en al certamen más grande del futbol. Deseo que estés, pero mientras eso sucede, o no sucede, seguiré disfrutando de tu arte, de tu magia, y también de tu ejemplar seriedad para jugar al futbol.

