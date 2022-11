Días de recordar a los que se fueron

¿Dónde están los psycholocos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD.

Geniales días los que tuvimos oportunidad de disfrutar al principio de esta semana al recordar a nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino. Reconozco que para mí sigue siendo difícil asimilar la ausencia de mi padre y recientemente la de mi abuela materna.

Y es que la muerte es estremecedora y en lo particular a mí me pone a pensar que cada instante bueno y malo lo tenemos que disfrutar, porque el tiempo pasa muy rápido y no se vale perderlo haciendo berrinche por cualquier cosa.

La partida de una persona joven es también algo impactante. Recientemente sucedió en el mundo de la lucha libre mexicana, con el sensible fallecimiento de Ivannia Moreno, integrante de la familia IWRG.

Aprovecho para enviar mis condolencias a la familia Moreno Tolsá, con mis deseos de que la resignación llegue pronto a sus corazones.

Ufff psycholocos, es difícil hablar de la muerte, pero es una alegría saber que los mexicanos, a través de nuestra cultura, sabemos convivir con ella, reírnos de ella y aceptarla.

Gracias a todos los aficionados que recordaron a mi padre, el inolvidable Súper Porky, en sus ofrendas, durante sus visitas a mi Psy Kaza, y también asistiendo a su tumba para llevarle una flor o una veladora.

En serio, psycholocos, tomemos la vida con responsabilidad, pero no tan en serio. Vamos a disfrutar a nuestros seres queridos cuando están con nosotros, ahora que podemos, y por eso los espero en este espacio en ocho días. ¡Hasta la próxima!

