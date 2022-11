Un recuerdo de mis orígenes

¿Dónde están los psycholocos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD.

Sin lugar a dudas el presente año está transcurriendo a un ritmo muy vertiginoso, y solamente nos faltan unas cuantas semanas para que concluya, así que es tiempo de empezar a valorar las vivencias buenas y malas que hemos tenido.

Personalmente me siento muy agradecido con mi Diosito Santo porque me ha permitido luchar para ustedes prácticamente todos los días, regresando a varios lugares en los que hace mucho tiempo no me presentaba.

Un buen ejemplo de lo anterior es el Deportivo Pavón, en donde el público asistente conoce perfectamente el deporte de la lucha libre.

La verdad me sentí muy emocionado, porque recordé mis inicios como luchador profesional, formando parte de la Dinastía Alvarado, que de generación en generación se ha vestido y alimentado de esta hermosa disciplina.

Afortunadamente tuve la oportunidad de ofrecer a los aficionados una gran lucha, a pesar de los constantes fouls de mis contrincantes, a quienes no vale la pena mencionar. Me mantuve concentrado y las cosas se resolvieron a nuestro favor.

No crean, Psycholocos, de pronto sí andamos lastimados, ya que nos duelen las articulaciones, la espalda, pero gracias a ustedes recuperamos las energías necesarias para salir adelante.

Ésta es mi bendita lucha libre, la que amo, ustedes también, y que me permite hacer el compromiso de continuar en este prestigioso espacio. ¡Hasta la próxima!

