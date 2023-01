¡Voy por ti... Sam Adonis!

¿Dónde están los Psycholocos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD.

Me siento muy contento, muy motivado a unos cuantos días de mi inminente regreso a los rings de lucha libre después de unos merecidos, creo yo, días de descanso.

Una de mis primeras presentaciones será en la Arena López Mateos, el próximo sábado 28 de enero, en donde enfrentaré a Sansón, Cuatrero, Forastero e Hijo de Máscara Año 2000. Una añeja rivalidad que me parece idónea para iniciar mi año deportivo.

Por supuesto que no estaré solo y contaré con el apoyo de Murder Clown, Dave The Clown y Panic, así que puedo asegurarles que todos los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una gran función.

Hablando de rivalidades quiero aprovechar este espacio para responder a las irresponsables palabras que Sam Adonis lanzó en mi contra.

Según dice, Psycho Clown es un fraude y él será el que se lo demuestre a todo el mundo. Quiero dejar muy claro que lo que diga de un servidor no me importa, pero lo que no puedo soportar, y menos dejar pasar es que afirme que todos los mexicanos son unos idiotas.

Sam por eso es tiempo de hacer a un lado las habladas, los dimes y diretes, vamos a poner orden a esto que sucede entre nosotros, arriba del ring. En el momento que quieras, en la modalidad que selecciones, acepto el reto porque te voy a poner en tu lugar.

Es muy sencillo Psycho Clown no se deja de nadie y menos de un luchador inflado como tu, que se atreve a lanzar calificativos negativos de mis paisanos.

Así que ya está escrito en las páginas de este prestigiado medio de comunicación, pongámonos fecha, lugar y pongamos punto final a este asunto. Se tenía que decir y se dijo Psycholocos. ¡Hasta la próxima!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO ORTIZ SOBRE AMÉRICA: "LAS EXPECTATIVAS SIEMPRE SON GRANDES EN ESTE CLUB"