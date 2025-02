El historial de lesiones de Sergio Ramos ¿lo condena?

Nadie duda de que los exámenes físicos hechos a Sergio Ramos, por parte de Monterrey, fueron profesionales y de alta exigencia. Sin embargo, gente de futbol inmiscuida desde hace años en un club de la Liga MX me explicó que pese a su edad (casi 39 años) el español puede tener un buen rendimiento, pero el talón de Aquiles podrían ser las lesiones.

Es un hecho que Sergio Ramos, con el paso del tiempo, de forma natural, pierda velocidad. Normal. Eso puede suplirse con ‘anticipación al juego’, pero un tema donde el especialista pone el dedo es en el historial de lesiones del europeo, el cuál, durante su carrera, ha sido constante.

De acuerdo al portal fichajes.com Ramos ha tenido lamentablemente cerca de 30 lesiones desde su debut (2013 al 2024) lo que deja antecedentes no esperanzadores para creer que el futbolista no sufrirá lo mismo con los Rayados.

"La historia lesional de Sergio dificulta el rendimiento”, me asegura el experto preparador físico de primer orden. “Sólo habría que checar el historial de gente como Javier Hernández, JJ Macías y el ‘Huevo’ Lozano con lo cual deja en evidencia que más allá de la edad los problemas pasan por afectaciones físicas”, ejemplifica.

No se trata de minimizar, menoscabar o reducir la gran contratación de Monterrey, en nombre y trayectoria, pero nuestro experto considera que la condición física de Sergio, su posición en el campo, y su estilo de juego pesan en la situación del español.

El exReal Madrid y exSevilla, de acuerdo con reportes, pasó con altas calificaciones los exámenes médicos, pero nuestra fuente asegura y ratifica que el historial lesional luce muy complicado como para pensar que esto no sucederá con Monterrey.

"La posición lo ayuda. También su estilo de juego. Porque combina la técnica con desplazamientos por lo que Ramos no basará su juego en lo físico”, agrega el preparador físico con un alto perfil en la Liga MX.

Lo cierto es que hoy la fiesta no termina y la ‘Sergiomanía’ corre en Monterrey donde lo consideran una de las contrataciones más importantes en la historia del equipo.

Esperemos que Ramos rinda al ciento por ciento y muestre el profesionalismo que en su momento estamparon jugadores ejemplares como Emilio Butragueño que tuvo una gran actuación con el Celaya.

Los tiempos cambian y el zaguero de Rayados buscará demostrar que, contra todo pronóstico, Monterrey no se equivocó, ya que buscará dejar su nombre en la historia de los Rayados a quien les urge volver al protagonismo robado por Tigres en los últimos años.

