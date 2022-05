América y Chivas no están seguros de sus interinos

AMÉRICA Y CHIVAS, QUIEREN MÁS RESULTADOS

Por increíble que parezca, los dos equipos más importantes del país, América y Chivas, hoy tienen dudas en cuanto a la continuidad de sus actuales entrenadores (Fernando Ortiz y Ricardo Cadena, respectivamente), pese a que gracias a su mano, orden y dedicación, están dentro de la Liguilla. Ortiz y Cadena, dos entrenadores interinos que vinieron a salvarles el proyecto y torneo tanto al América como a Chivas, y hoy no se han ganado iniciar el siguiente certamen.

En América analizan lo que sigue y quieren ver como se comporta en la Liguilla, aunque no le ponen objetivos como la Final, ya que el propio cuerpo técnico sabe que la obligación de la institución a la que entrena demanda lo más alto, aunque también hay que decir que de primera línea la directiva lo quiere renovar y arriba mantienen las dudas y quieren escuchar opciones, por increíble que parezca.

Me parece que en las Águilas lo tienen más claro, y al contar con el apoyo de la presidencia deportiva desde el primer instante, puede que la opción de la continuidad para Ortiz sea una opción más clara, ya que ha gustado como trabaja, dinámica con jugadores, diálogo, y sobre todo el encarar los partidos, como el que hizo cuando enfrentó a los Tigres.

Y en Chivas, el enemigo sigue en casa. Y el acérrimo rival le pone cada semana la vara más alta a Cadena, cuando en primera y segunda línea deberían de estar agradecidos de la buena racha, de regresar a los jugadores a su nivel, recobrar la comunión con su afición y la confianza en el propio plantel, y prefieren exigir Semifinal al menos para sentarse a negociar, pero eso sí, sus directivos de primera mano ya volvieron a tomar los micrófonos, a verse en los cámaras y a presumir lo que no han hecho y a colgarse del trabajo y protagonismo ajeno, típico en Chivas.

RAYADOS OTRO FRACASO QUE MOLESTA

Tras los recientes y continuos fracasos de Rayados, FEMSA, dueña del equipo, exigió un informe detallado de lo sucedido con el equipo, y han sentenciado que en base a eso será la inversión del siguiente torneo, ya que se han cansado de invertir e invertir sin resultados positivos. Para este torneo cambiaron a más de seis jugadores y contrataron a cerca de ocho a petición de Javier Aguirre, quien desarmó y armó a su gusto para luego salir por la puerta de atrás y con un finiquito que no perdonó.

Los dueños de Rayados están hartos de las altas inversiones y los fracasos continuos, por lo que la evaluación es en general y esperan encontrar el meollo del fracaso continuo, que va más allá de la falta de gol o un mal planteamiento de un entrenador, han detectado una relajación y comodidad de algunos de sus jugadores, mismos que no han superado en nada lo esperado y prometido, hoy todo el plantel está en deuda y en duda. Y es que no es un secreto que todos ven el norte como el paraíso económico por encima de lo deportivo, por eso al llegar a uno de los conjuntos de Nuevo León la vida está resuelta y la exigencia deportiva se les olvida al día siguiente de firmar, situación que a la plana mayor tiene más que molesta e incómoda, por no decir harta.

FUNES MORI HACE SUFRIR A MARTINO

Mañana saldrá la primera lista de la Selección Mexicana para comenzar a trabajar en la gira de finales de mes en Estados Unidos. Este listado lo complementan los jugadores que han sido eliminados de la Liguilla y que como pueden ver ya tiene a los primeros: Rodolfo Cota de León, Carlos Acevedo de Santos, y Rodolfo Pizarro de Monterrey. Esta lista estará conformada por unos 15 futbolistas, para ir sumando a la semana de trabajos que tiene dispuesta Martino, aunque la gran duda y en la que trabaja Martino es la de Rogelio Funes Mori, quien de una lesión en el muslo mal llevada le derivó otra en la rodilla por la que ha estado sin actividad más de un mes y de la cual no ve la salida pronta.

Dura lesión que pone en jaque al jugador y al entrenador, ya que este último contaba con él para llevarlo a la gira para ver los detalles finales de la lista, y así hacer el corte en septiembre cuando se enfrenten a Brasil y Perú en Los Ángeles.

