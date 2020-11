Chivas ya avisó que César Huerta volverá

CHIVAS YA PIDIÓ A HUERTA

César Huerta, uno de los mejores jugadores del torneo para Mazatlán, y que estaba prestado con el aval de Chivas, luego de un año y gracias a sus buenas actuaciones, ha sido solicitado por parte de la directiva del Guadalajara para incorporarse al primer equipo rojiblanco para iniciar pretemporada bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, y así cumplir su contrato de Mazatlán, con ello se convierte en el primer refuerzo de Vucetich para el torneo entrante.

El Chino se desempeña como delantero y puede ayudar a la carencia que presentó el equipo en el presente certamen, el gol. Y ante la posible salida de José Juan Macías a Europa bien podría pelear un puesto titular con los que estén o lleguen. Huerta ha mostrado su buen momento y su capacidad de marcar goles tanto dentro como fuera del área, y hay que recordar que es un jugador formado y hecho en Chivas, lo cual le da ventaja a conocer a la institución.

OFRECEN UN AÑO A AGUILERA

Las Águilas del América se encuentran a la espera de firmar la renovación de contrato de dos jugadores importantes para institución: Paul Aguilar y Emanuel Aguilera, con quienes ya se han reunido y hablado. Con el primero van un poco más lentas las negociaciones, con el segundo el club ya puso una propuesta formal por un año más de contrato, por lo que están a la espera de que responda a dichas pláticas. En ambos casos hay buena relación y constante diálogo, por lo que confían en hacerse de los servicios de los jugadores para el siguiente certamen.

ROGER, A BUSCARLE EQUIPO EN DICIEMBRE

Después de pedir la salida del club y llevar ofertas al escritorio de la liga brasileña, pero tras hacer el balance de lo que tiene en salario, la comodidad, y sobre todo su alto salario y sus dos años más de contrato, el colombiano Roger Martínez decidió no tomar ninguna oferta y quedarse en América, sabedor de que tiene el sartén por el mango, y luego de ver que las opciones no eran las que él pretendía. La directiva también decidió no abrirle tan fácilmente las puertas y será hasta el mercado de diciembre donde busquen una opción que principalmente convenga al club. Luego de los esfuerzos que han hecho por el jugador, hay que recordar que tanto Martínez como Ibargüen son los únicos jugadores que cobran íntegro su sueldo, ya que se negaron a entrar en el plan de reestructura, así que Miguel Herrera tendrá, si gusta, que incluirlo en los planes de Liguilla, aunque para el club la prioridad es venderlo en el próximo mercado.

GUEDE, COLGADO DE MILLONES

Luego del pésimo torneo de Tijuana, donde indudablemente fueron la decepción del certamen, el técnico argentino, Pablo Guede, se encuentra con las maletas listas, ya que su directiva no lo contempla para el siguiente certamen, sin embargo, el contrato tan largo y sobre todo el costo del cese, es lo que frena al club fronterizo a tirar la determinación, por lo que buscan llegar a un acuerdo donde ambas partes queden satisfechas y el club no deba o tenga que desembolsar algunos millones para poder terminar la relación laboral, luego de no quedar satisfechos con los resultados y las maneras de operar del equipo.

