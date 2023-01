¿Cómo le recomendó Chivas a Ormeño que saliera del club?

“SI TIENES ALGUNA OPCIÓN, TÓMALA”

Formas y modos, de nueva cuenta un club del fUtbol mexicano brillando por su manera de comunicar, de hacer las cosas, de deshacerse de un futbolista a resumidas cuentas de operar. De nueva cuenta un club, y ahora de los importantes, de abolengo, saca el cobre para cortar a un delantero que contrató Ricardo Peláez hace seis meses en un contrato de más de tres años, y que desde hace tres meses cuando terminó el certamen ha trabajado con las Chivas en la pretemporada, en partidos y torneos amistosos, y después de la Jornada 1 le dicen que no lo quieren.

Santiago Ormeño, este delantero que hace meses fue tema por jugar en Chivas y por su nacionalidad peruana, ahora es cortado de la peor manera, ya que luego de no jugar la Jonada 1 y de hacer toda la pretemporada con la nueva directiva y cuerpo técnico le informaron lo siguiente: “Si gustas puedes quedarte, pero vas a pelear la opción como último delantero, y con muy pocas posibilidades de jugar, ya que vamos a esperar a Macías y éste también está delante de ti, por lo que si tienes alguna opción, te recomiendo que la tomes y juegues en otro lado, o en caso contrario podemos rescindir el contrato”.

Así fue la manera de informarle por parte de la directiva y cuerpo técnico a Santiago Ormeño que estaba fuera de Chivas, que ya no entra en planes y que ahora tendrá que buscar acomodo, si desea jugar, ya que al tener contrato vigente con el club puede decidir quedarse en Chivas sin jugar y que le cumplan lo que le restan, que al parecer son dos años más.

Esto deja en claro que también los europeos en el futbol tienen sus formas de trabajo, similares a las de todo el balompié, no les importa otra cosa ni lo que hay, más que lo que ellos están creando o construyendo.

Lo increíble es el daño que le hacen al jugador que hizo la pretemporada y trabaja para recibir una oportunidad, y que se veía jugando en Chivas este certamen, sin embargo, tanto Hierro como Paunovic han decidido lo contrario cuando el certamen ya inició y tuvieron tres meses detrás para planear y delinear a su plantel. Las formas y modos del futbol mexicano siempre lo definen.

QUE APRENDAN A COMPETIR: MARTINO

Hace un mes Gerardo Martino dejó en claro en un informe que entregó hace dos semanas y que en este mismo espacio les informamos, que lo más importante de lo vivido durante el proceso para el mundial de Qatar y en la misma Copa del Mundo es encontrar el punto en el que el jugador mexicano pueda competir, y aprender a competir de diferente manera, que aprenda, desde su opinión, a competir y encarar a equipos de gran talla y futbol con la misma intensidad y jerarquía.

No es que la Selección Mexicana se crezca frente a los grandes rivales, es que el jugador sin presión se siente más cómodo y menos vulnerable, no es que con rivales de menor calidad se confíe, es lo contrario, la presión los abruma. A resumidas cuentas y por segundo proceso consecutivo se mencionó y fue tema final tras la eliminación, ya que lo tocó y dejó por escrito Juan Carlos Osorio y ahora Gerardo Martino. Es la manera y forma de competir, sin evadir sus responsabilidades como cabeza de Selección Nacional ambos entrenadores dejaron en claro que los jugadores mexicanos necesitan de manera urgente aprender a pelear en las principales canchas y en las mejores vitrinas, la comodidad de la liga no está haciendo bien a la Selección Mexicana.

Además de las frases y lugares comunes de más mexicanos en la liga, y que no han entendido los clubes, de regresar el ascenso y descenso, de fomentar los debuts a más corta edad, de darle seguimiento y oportunidades a los jóvenes, y formar una estructura escalera para el crecimiento del futbol mexicano, los tópicos importantes del reporte de Martino y del propio Osorio hace cuatro años tocan las mismas letras y giran en la generación de una mejor liga, que trabaje y que genere futbolistas con otra madera para Selección Mexicana, y mientras no se tenga eso, difícilmente se generará un cambio radical en el futbol mexicano y a nivel selección.

Por lo tanto, la sugerencia de ambos fue dejar salir a los jugadores de cualquier forma al Viejo Continente, tal y como lo hizo Estados Unidos, para terminar los procesos de sus futbolistas, al competir con selecciones inferiores los torneos locales para un mejor fogueo, y de poco a poco obligar a dejar los Estados Unidos u organizar juegos en Europa y Sudamérica para generar competencia y se relacionen y convivan con la presión y no con la comodidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS RECOMENDÓ SALIR A ORMEÑO POR EXCESO DE DELANTEROS.