Gio Dos Santos tendrá seis meses para ganarse renovación

GIO, UN TORNEO PARA GANARSE RENOVACIÓN

Luego de la eliminación en Cuartos de Final de la presente Liguilla, los jugadores del America y cuerpo técnico están siendo analizados a conciencia, pues no gustó en nada y hasta molestó la forma y manera en que el equipo se vio frente a Chivas, donde no mostraron absolutamente nada. Uno de los jugadores que indudablemente ha quedado a deber desde su llegada a Coapa, en virtud de lo que se esperaba, es Giovani Dos Santos, a quien le quedan seis meses de contrato, un torneo más, y tanto a directiva como cuerpo técnico no los tiene satisfechos con lo que ha mostrado y dado a la institución, por lo que si quiere quedarse en Coapa para la siguiente temporada tendrá que esforzarse al doble y dar lo que no ha dado en el equipo para poder conseguir un nuevo contrato con América, de lo contrario tendrá que comenzar a buscar opciones para segur jugando en México, ya que de no rendir lo que se espera será muy complicada su estancia en Coapa.

PENDEN DE LA CONCACAF

Para la institución es un torneo que no cobra relevancia en comparación con la Liga MX, sin embargo, para algunos jugadores y cuerpo técnico del América el jugar este torneo a tope, a conciencia y con la exigencia de ganarlo a como de lugar, equivaldría a obtener su boleto de permanencia en la institución para el siguiente torneo, incluso por encima de los tiempos, ya que estarían a 15 días de iniciar el siguiente certamen de liga. La Concacaf Liga de Campeones se ha vuelto el torneo que deben de jugar y ganar con el sello americanista, de lo contrario las consecuencias serían desastrosas para el actual proyecto, todo como consecuencia de la manera en que enfrentaron y fueron eliminados por Chivas en Cuartos de Final, donde la molestia de la directiva es mayúscula y no permitirán un nuevo fracaso en la institución, así que o ganan la Concacaf, o…

ROGER E IBARGÜEN, POR EL BIEN DEL EQUIPO

Desde hace un torneo que América no está contento con la actitud y desempeño de Roger Martínez y Andrés Ibargüen, por lo que buscarán darles acomodo en otro equipo en este invierno, para tranquilidad del equipo y del mismo vestidor, ya que lejos de sumar a la causa no han dado motivos para continuar, desde los acuerdos grupales por la pandemia hasta lo que hacen en el terreno de juego, por lo que la plana mayor está dispuesta a darles salida de inmediato. Incluso con estas salidas podrían pensar en traer refuerzos que ayuden y realmente cumplan con la función de reforzar y orientar el ataque americanista. Todo esto se tendrá más claro a mediados de diciembre y tras los resultados de la Concacaf Liga de Campeones.

UN PUEBLA DE TERCERA

Una directiva del Puebla de tercera fue la que se evidenció en los últimos meses luego de no confiar en su actual plantel y en el cuerpo técnico encabezado por Juan Reynoso, que a falta de dos jornadas decidieron cambiar de mando y buscar a técnicos sudamericanos para sustituir al peruano, al tiempo de informar a algunos jugadores que probablemente cambiarían de aires para el siguiente torneo, por lo que decidieron apalabrar al argentino Nicolás Larcamón, que suma experiencia en la liga chilena, para tomar las riendas del equipo, esto hasta antes del juego frente al Atlas, donde no esperaban un triunfo, y luego otro frente al Atlético de San Luis, y así meterse al repechaje y de ahí eliminar al Monterrey, que con el plantel actual era oro molido tras un torneo de lesionados, positivos y algunos jugadores que guardaron silencio por miedo a las consecuencias que tiene el futbol mexicano cuando levantas la voz. Lo cierto es que luego de eso y de hacer digna su eliminación frente al León, la directiva en ningún momento se mantuvo solidaria y agradecida con el esfuerzo y resultado del plantel y cuerpo técnico en el torneo, sino todo lo contrario, para ellos lo mas importante era terminarlo y ver cómo arreglaban el tema del nuevo técnico y echar a Juan Reynoso pese a darles un lugar en la Liguilla y animar un poco el torneo. Ahora esta misma directiva, que se ha comportado de tercera con su misma afición y plantel, arma el nuevo proyecto pensado en vender a las figuras para recapitalizarse, saldar deudas e iniciar un nuevo camino. Esperemos que al menos digan gracias a los jugadores y al cuerpo técnico…

VIKONIS, ANGULO Y TABÓ DEJAN PUEBLA

La directiva del Puebla, luego de hacer un torneo relevante, y aprovechando el buen momento de algunos de sus jugadores, han decidido hacer unos cambios, y además del cuerpo técnico, están muy cerca de cambiar a dos de sus jugadores importantes de este torneo. Uno de ellos, y que se comportó como un extraordinario arquero en la Liguilla, Nicolás Vikonis, está a nada de convertirse en el arquero de Mazatlán, mientras que Cristian Tabó está cerca de mudarse a Torreón, donde jugaría la siguiente temporada con Santos. Lo mismo para Bryan Angulo, quien está en pláticas con Tijuana, y estaría muy cerca de convertirse en xolo. Estas tres salidas se dan en medio de muchos cambios presupuestados por su directiva antes de terminar su participación en el torneo.

