Herrera, Almada y Ambriz, los finalistas del Tri

TRES GALLOS TRICOLORES

El próximo técnico de la Selección Mexicana de futbol está en la liga local. Por el perfil que exigen o se busca, el cual se fundamentó en un completo y absoluto conocimiento del futbol mexicano, que conozca y comulgue con las cualidades y formas del futbolista mexicano, con experiencia en el medio y todo alrededor del futbol mexicano, no hay duda, de que los candidatos que manejan y que en los próximos días se estará clarificando, están entre Miguel Herrera por su conocimiento y experiencia en el balompié azteca, aunque cabe señalar que el entrenador mexicano sabe que tiene y es momento de modificar algunas formas de conducta y me parece que es momento de romper ciertos hilos de trabajo y cuestiones familiares que le han repercutido en problemas en sus dos últimos planteles dirigidos (América y Tigres), ya que el formar parte de sus cuerpos técnicos no ha sido la mejor decisión. Además, es el 'gallo' al que el presidente de la FMF apoya por trabajar en diferentes momentos juntos.

El siguiente, y sin ser el de moda, ya que los resultados están a la vista tanto en Ecuador, como en Torreón y ahora en Pachuca, es Guillermo Almada, un técnico que ha demostrado su valía con resultados inmediatos, que potencializa a sus jugadores desde el día uno de entrenamiento y que no se tienta la mano para apostar por los jóvenes en cualquier circunstancia, amante del futbol atrevido y una propuesta ofensiva, sus equipos son dinámicos y agradables a la vista, un candidato principal a Selección Mexicana con resultados y títulos.

Sin duda, Ignacio Ambriz se suma a este par de estrategas, un técnico con experiencia de sobra, dirigió en Europa, se formó allá, y en equipos como León fortaleció su idea ofensiva e hizo un equipo con un sello propio netamente ofensivo. Ambriz tiene experiencia, como jugador y seleccionado, y conoce a plenitud las raíces de cómo se maneja la Selección Mexicana.

Estos tres candidatos son los principales de los que decidirán quién tome el rumbo de la Selección Mexicana en los próximos tres años y medio y que seguramente la próxima semana el humo blanco saldrá de la FMF.

Peldaños abajo hay nombres como Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed y Jaime Lozano, quienes han dejado su huella y trabajo en el balompié mexicano, en especial los dos primeros, quienes además de exitosos en el balompié, su perfil lleno de experiencia y calidad no los aleja de los primeros tres para la silla tricolor.

DUEÑOS, EQUIPOS Y LIGA, SE LAVAN LAS MANOS

Ahora, mientras la Liga MX y toda la estructura de la liga entera individual, como equipo y como producto, no cambien o reestructuren de mejor manera su producto, y la manera en que están generando futbolistas y la edad en que se debuta o se le da crecimiento al joven mexicano, así llegue Herrera, Guardiola, Kloop o Almada, el resultado será lo mismo, igual o peor al del último mundial. La liga mexicana, los dueños y los equipos, tienen que asumir su responsabilidad en el último fracaso a nivel selección como consecuencia de sus decisiones prioritarias, pero sobre todo, en lo que han hecho pegado a la Selección Mexicana. La estructura de crecimiento debe de ir acorde a lo que una liga y selección trabajen de la mano, un ejemplo de ello es la Liga de Expansión, que lejos de ser un semillero, ha sido un cementerio para futbolistas.

El uso de microciclos para el Tri será fundamental al no tener eliminatorias, y ¿Los equipos estarán dispuestos a ceder jugadores y apoyar el proceso, sin miramientos y contemplaciones?

ZENDEJAS SE SENTARÁ CON LA FMF

Mucho se ha hablado de la ventaja que lleva Estados Unidos en el proceso de reclutamiento para jóvenes para el siguiente proceso mundialista. Alejandro Zendejas es el principal motivo de este punto de inflexión. El volante americanista está concentrado con la Selección de Estados Unidos, sin embargo, a su llegada, lo primero que hará es sentarse con la dirección deportiva de selecciones nacionales y ratificarle el interés de México de que juegue con esta selección nacional. Zendejas ha mantenido la duda desde la última Copa del Mundo, donde esperaba su llamado, pero éste no llegó, ahora la idea es convencerlo de quedarse para jugar con México.

