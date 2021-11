KO a México... Frío despertar

FRÍO Y DELICADO DESPERTAR PARA LA SELECCIÓN MEXICANA

Entre Estados Unidos y Canadá, sí, lo ha escuchado y leído bien, entre estas dos selecciones en menos de una semana ubicaron, noquearon y pusieron en su lugar a la selección nacional de México, con dos juegos donde ni las manos metió, en donde queda claro qué hay jugadores que no son para competir con el cuadro mexicano, que Martino no le encuentra variantes ni una idea nueva a su equipo, que sigue casado con algunos jugadores y que estos a su vez han contagiado a otros de su pésimo momento.

La Selección Mexicana necesitaba una revolución, una nueva fotografía, una actitud distinta y no pudo ni tirar a portería rival. Y lejos de ser las condiciones climáticas, lo que pasó en Cincinnati y Edmonton es la realidad individual y colectiva que vive Martino y los seleccionados mexicanos.

Amanecen terceros empatados con Panamá en 14 puntos, dos derrotas dolorosas que sí son inteligentes analizarán para cambiar, no mejorar, cambiar, un movimiento radical y los directivos y los que pagan exigir, porque esto no es para la selección que se jacta y a la que presumimos como el gigante de la zona. Dos derrotas que por funcionamiento eran predecibles, porque los juegos que ganó, sufrió, pero fueron escondidos por los puntos obtenidos, ¿Y el funcionamiento? Y ¿La realidad?

En este corte de caja las críticas son agudas, graves y seleccionados y director técnico de México, quien siendo este último el entrenador mejor pagado en la historia de selecciones nacionales, sumado a su palmarés, experiencia y total autonomía para trabajar y decidir lo que más convenga a su equipo, la exigencia tiene que ser otra, a Gerardo Martino no se le contrató para calificar a México al Mundial o para competirle a Canadá en el frío o pelearle a los Estados Unidos, se trajo a Martino y según el propio presidente de la FMF Yon De Luisa, hace dos años quien de manera textual indicó: “Martino es el entrenador que llevará a la Selección Mexicana a otro nivel”.

Par de días atrás y en un evento de box, (por cierto, qué hacía ahí, sólo él lo sabe) comentó: “A Martino hay que dejarlo trabajar, es el técnico que nos llevará al Mundial”, de la noche a la mañana los objetivos bajaron rotundamente, la exigencia y autocritica desaparecieron y las tres derrotas consecutivas frente a Estados Unidos al olvido, como si no hubieran pasado, y que resultan ser el real motivo de las criticas a Martino aunado al trabajo, forma de juego, identidad, jugadores y resultados de la Selección Mexicana.

Sí en la FMF lo desconocen, se los recordamos, a Martino se le trajo para y tener, al menos, la certeza de competir de diferente manera, de tener una posibilidad tangible de pelear con las selecciones de arriba, las que siempre eliminan a México, se le contrató para comandar un cambio generacional, para imponer un estilo y forma de juego sin ser predecible, y en todo ello no se entrega una factura favorable.

A Martino se le debe de exigir y no por lo que gana, sino por lo que representa: ser el entrenador con más abolengo en los últimos años en la Selección Mexicana, las cuentas se harán en la Copa del Mundo, pero jugando así: ¿a qué se irá a Qatar?

Y tampoco es irse a los extremos y cortar el proyecto y el proceso, es simplemente exigir y pedir al profesional no a la figura intocable que representa o presume.

Porque una cosa está clara, hay jugadores, lo que no hay es lugares en la Liga, hay talento, lo que no hay es posibilidades y oportunidades para explotarlas o exportarlas, existe una generación confiable, pero no existe confianza de parte del futbol mexicano llámese equipos, directivos, federativos en esa generación.

Lo que juega o genera esta selección a un año de la Copa del Mundo es un fiel reflejo, (ahora que están de moda los espejos…) del futbol mexicano, de sus estructuras y sus formas, es el resultado de las decisiones tomadas por los cuatro o cinco dueños y federativos que lo comandan y que no lo comparten, o se trabaja mejor o no esperemos resultados distintos.

El Mundial no está en juego, el dinero está seguro, lo que no está claro es a que se irá a Qatar.

AMÉRICA, MOLESTO CON GARECA Y PERÚ

Las Águilas del América están más que molestas con la Selección de Perú y sorprendidas por la actitud del técnico Ricardo Gareca, quien de manera irresponsable utilizó a Pedro Aquino sin tomar en cuenta los cinco estudios médicos que le enviaron, la carta petición de cuidar al máximo al jugador de las Águilas, donde incluso piden que no juegue ya que no está al cien por ciento y lleva un mes de recuperación para que el jugador pueda estar a plenitud, incluso solicitaron no convocarlo, sin embargo hizo caso omiso y lo puso a jugar, lo que le provocó una recaída importante y una lesión en el cuádriceps, por lo que lo enviaron a la enfermería y esperan su arribo para hacerle nuevos exámenes y determinar el grado de la molestia, por lo que hoy se mantiene en duda para jugar los Cuartos de Final en el balompié mexicano.

El jugador no pudo negarse a la cita por ser Fecha FIFA y su selección no entendió los argumentos de su equipo para no convocarlo, por lo que la molestia de las Águilas es más que entendible al no cuidar a su jugador y arriesgarlo con conocimiento de causa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DT DE CANADÁ TRAS VICTORIA ANTE MÉXICO: 'VENCIMOS AL RIVAL MÁS FUERTE DE LA ZONA'