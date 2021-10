Martino, con una sola duda ante Canadá

Gerardo Martino comenzará a trabajar este miércoles en el once para los dos juegos en el Estadio Azteca, donde contempla tener a lo mejor de sus 28 futbolistas y dentro de estas alineaciones las características del rival pueden influenciar la alineación de uno u otro futbolista, como en el caso de Canadá donde no sería descabellado ver de inicio a Julio César Domínguez como central por derecha con funciones de ayuda y de recargar por la banda para ayudar a Gallardo a defender y sumar para intentan anular a David, el jugador más importante y desequilibrante de Canadá.

El jugador de Cruz Azul cumplió con esas funciones en el último juego del cuadro mexicano hace un mes y le llenó el ojo al estratega de la selección nacional, por eso repite en la convocatoria.

Otra de las dudas que tiene es: si poner en mediocampo a Charly Rodriguez, quien cumplió con una gran actuación la pasada Fecha FIFA o ir de arranque con Andrés Guardado. Con esto alinearía de la siguiente manera: Ochoa, Gallardo; Domínguez, Moreno, Sánchez, Herrera, Alvarez, Guardado, Corona, Lozano y Jiménez.

Este once cuenta con siete jugadores del Viejo Continente, suma experiencia y personalidad, además de ser lo mejor de la baraja mexicana en este momento y es que Gerardo Martino no había contado con este plantel en meses, entre ausencias y lesiones pasaron más de siete meses sin contar con su cuadro de lujo.

Incluso de esta lista, y sí las cosas avanzan de la mejor manera, no tengan duda de que será la base en un 80 por ciento para el próximo Mundial. Al ser los jugadores más constantes, lo mejor que se tiene en la actualidad y por ser jugadores que conocen a la perfección el esquema y se han ganado su llamado.

Aunque también hay que mencionar que hay futbolistas que no atraviesan por su mejor momento y que en su lugar la presión es mayor porque hay futbolistas que lo están haciendo de gran manera.

Agreguen a Gerardo Arteaga, quien es el mexicano con más minutos en el Viejo Continente y que en su posición puede ser el titular sin ningún problema, tras una sería de problemas personales por los que fue dado de baja, Martino no lo ha borrado del todo por lo que está en el radar del cuadro mexicano para las siguientes listas.

Diego Lainez es otro que bien podría sumarse al barco mundialista sí recupera su forma y deja las lesiones, incluso con su poca actividad en Selección Mexicana ha sumado cuando es requerido.

En la Liga local, jugadores que han hecho bien las cosas son: Salvador Reyes y 'Poncho' González, quienes serán llamados para la cita de finales de mes en Estados Unidos y que seguramente buscarán quedarse por mucho tiempo en el cuadro azteca.

Así laSselección Mexicana encarará sus compromisos de octubre con la misión de sumar seis puntos en casa y al menos una en El Salvador, y así llegar a la mitad del camino a recorrer.



A 'JIMMY' NO LE SUENA EL CELULAR

Nombres van y nombres vienen, la constante es Jaime Lozano para cualquier posibilidad que se abre en un banquillo de algún equipo del futbol mexicano, sin embargo, el técnico medallista olímpico se encuentra por regresar a nuestro país después de unas vacaciones por Europa, y en todo este tiempo les podemos confirmar que no ha recibido ninguna llamada, ninguna propuesta o alguna invitación de sentarse a platicar con posibilidades de dirigir o tomar algún proyecto, el celular no le suena, pero tampoco le inquieta al entrenador mexicano, ya que sabe y tiene claro qué proyecto le interesaría tomar.

Por lo pronto, Lozano se encuentra disfrutando de unos días sin trabajo, observando futbol y platicando con amigos del medio para estructurar mejor su futuro en alguna cancha, actualmente ha sonado para Chivas y Tijuana, pero ninguno de los dos equipos ha llamado o se ha acercado de ninguna manera para ofrecer proyecto o sentarse a platicar para un posible acuerdo.

En los siguientes días, y ya en México, podría reunirse o hablar con algún interesado, pero por el momento nada con ninguna institución. Chivas al parecer no tiene claro cómo seguir en esta guerra de poderes que atraviesa el equipo y Xolos construyen consenso para tomar la decisión final.