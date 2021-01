Se terminaron las bombas en la Liga MX

CANTERA Y NO CARTERA, ADIÓS GRANDES CONTRATOS

Aquellos años maravillosos del futbol mexicano donde se gastaba al por mayor, se firmaban contratos por tres o cuatros años a desconocidos (pero eso sí, bien recomendados), donde los clubes firmaban a tres, cuatro o cinco refuerzos o se deban el gusto de ir a Sudamérica a desmantelar equipos y traerlos a a liga mexicana, parece que se han terminado.

La pandemia no ha pasado en el balompié mexicano. Los equipos siguen y seguirán pasando agua en temas económicos para el torneo entrante, y muy probablemente para todo el 2021. Por ello, la reestructuraturca económica, los altos salarios, las contrataciones rimbombantes, la compra de jugadores caros, los contratos largos y costosos parecen vivir sus últimos momentos, esta manera en que contrataban las principales y fuertes instituciones del balompié mexicano se han terminado.

Las carteras ya no están tan gordas y ahora en lugar de dólares contienen pesos, los patrocinadores se ausentan y otros detienen su apuesta por pendientes en pautas anteriores.

Hoy, como nunca, los 18 clubes buscan en lo que tienen, rascan en sus fuerzas básicas, en sus jugadores prestados, en alguno que les pueda dar un intercambio , una segunda oportunidad, buscan la calidad que no se valoró torneo atrás o, de plano ,que tenga un sueldo bajo, pero que sume a alguna de las necesidades de la institución.

LA GALLINA DE LOS HEUVOS DE ORO

Las bombas tan acostumbradas en el balompié nacional escasean y prácticamente desaparecen, hoy los equipos que busquen refuerzos o contrataciones, como estaban acostumbrados, de más de tres jugadores por torneo en donde se incluyen apuestas o literal es un volado, o recomendación del técnico o del promotor sobre futbolistas extranjeros serán contadas o nulas, debido a la situación económica del balompié mexicano.

Hoy los jugadores sin tanto nombre que sean accesibles y no logren el cometido de funcionar y sumar en la cancha o en las vitrinas comerciales para la venta de playeras, no tendrán lugar en el liga mexicana, pocos clubes echarán volados y no por no querer echarlos, sino porque las carteras ya no les dan.

Las bombas futbolísticas están escasas en el balompié nacional, no hay dinero para gastar y fondos para los mega contratos.

LAS CARTERAS ADELGAZAN

Los clubes más poderosos económicamente como Tigres, Monterrey, América o Cruz Azul, León, y uno que otro pueda salir con algún “guardadito”, estarán haciendo una contratación importante por torneo y esto supeditado a la venta o préstamo de uno de sus jugadores.

Las carteras gordas se van a ausentar y los nuevos contratos serán con base de objetivos y resultados, los extranjeros llegaran a cuenta gotas y las canteras comenzarán a brillar con mas lugares y oportunidades.

Ahora y para unos dos o tres torneos más, la forma principal de reforzarse o de hacer cambios al plantel será bajo la vía del intercambio, con contratos a corto plazo, muchos de ellos bajo objetivos cumplidos o no hay el cien del salario prometido, como en el caso del San Luis, que reformó la mayoría de sus contratos, la idea es nóminas bajas, técnicos no tan caros, pero que aseguren un buen torneo. Recordar que el sistema de competencia les permite aspirar al título así sumen 40 puntos o tengan 20, esta modalidad que fortalece la ya tan mencionada mediocridad a la hora de competir se convierte en un bálsamo para algunos, ya que eso les permite aspira al menos a un juego más donde la televisora dueña de sus derechos puede otorgarles una entrada extra no contemplada.

EL MERCADO SE DESINFLA O SE DESINFLA

El precio del jugador mexicano también bajará, se devaluará en un mercado inflado por ellos mismos; quien quiera un jugador se olvidará de pagar los 10 o 12 millones de dólares que se pagaban por el nacional, ahora o vendes barato o se lo quedan.

Por ello el siguiente torneo se tendrán planteles conocidos o con el mismo roster de torneos anteriores; se dará continuidad a algunos proyectos, más por el tema económico, para no liquidarlos o indemnizarlos, que por los resultados obtenidos como fue el caso de Tijuana y Pablo Guede. Se verán equipos solicitando a jugadores que tienen prestados, como Tigres y Chivas que tienen varios en distintos conjuntos. A resumidas cuentas el tema económico privará a clubes de armarse como lo hacían, se verá a los grandes comprando poco, prestando y vendiendo mucho. Los próximos torneos se verán varios debuts de mexicanos, ojalá sean aprovechados.

NO HAY ÍDOLOS, NO EXISTEN REFERENTES

Otro factor que no ayuda a que crezca el futbol como producto es la poca significación y valor que se le han otorgado a la pasión y fidelidad de su afición. Hoy en día ningún equipo, excepto Tigres con Gignac y América con Guillermo Ochoa, tienen un referente que la afición busque ver y emular

Los equipos no se han preocupando por valorizar el sentido de la imagen de un ídolo, referente o un jugador distinto que pueda meter aficionados al estadio, cumplir en la cancha y todavía vender playeras. Hoy no hay ídolos en los equipos, el aficionado consume por la tradición, la costumbre o la poca calidad de las pantallas, no por invitación propia a su pasión o por verse identificado con el que viste su playera. El valor de la camiseta se ha perdido al interior, no hay un sentido de exigencia y pertenencia, el cual reinaba en los mejores momentos del futbol mexicano. Hoy extrañan a los Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Oswaldo Sanchez, José Cardozo, Carlos Reinoso, Miguel Marín, Zelada y de más… La ausencia de ídolos les pega a todos

SE VAN DE LA TV

El 2021 pinta rojo, casi negro para algunos clubes y en el especial para el balompié mexicano. La industria tiene que evolucionar, replantear nuevas formas de consumo, buscar nueva afición y procurar que su producto sea atractivo para varios segmentos; de lo controlario, hasta para la televisión el futbol dejará de ser atractivo, hoy tienen a un sector cautivo y poco exigente, sin embargo, las nuevas generaciones están alejadas de la televisión , los objetivos son otros y el entretenimiento que consumen no está en la cancha de futbol, o la liga evoluciona o en unos años se tendrán serios problemas para vender, y que a la postre consuman su producto de manera confiable. En los últimos torneos el rating televisivo ha disminuido, las audiencias se van a otras plataformas, y no precisamente a ver futbol, la calidad de los torneos decrece jornada a jornada. Este torneo, si se contaron 10 partidos de calidad y que a todos gustaran fueron muchos, el futbol en general tiene que evolucionar como industria porque se debe asegurar el futuro del negocio, su negocio.

Las carencias que nacieron a raíz de la pandemia evidenciaron el pobre espectáculo ofrecido semana a semana y cómo la liga y FMF están más preocupadas por llevar futbol a la televisión que por la satisfacción de sus espectadores, la calidad no es un control en la liga y eso les puede pesar en unos años.

LO QUE DICEN DIRECTIVOS Y ENTRENADORES :

“Es una época muy complicada y ahora tenemos que analizar bien la situación y hacer un análisis profundo del jugador a contratar, y poner en la balanza costo-beneficio antes de firmarlo”: Santiago Baños | Presidente Deportivo de América.

“La MLS nos superó en crecimiento de aficionados, tenemos que replantearnos el modelo de crecimiento del futbol mexicano”: Mikel Arriola | Presidente Administrativo de la Liga MX.

“La experiencia de ir a un estadio tiene que ser mejor y gratificante para el aficionado en general, y en cada uno de los estadios de la liga, tenemos que ser más atractivos”: Mikel Arriola | Presidente Administrativo de la Liga MX.

“Primero tengo que ver qué tengo y con qué cuento, para luego ver y pedir algún refuerzo. Pedí a la directiva que me los deje ver”: Javier Aguirre | DT de Monterrey.

“Para contratar, primero hay que vender. Ahora tenemos que ser cuidadosos y tener buen ojo con los refuerzos y las posiciones, uno o dos por torneo” Ricardo Ferretti | DT de Tigres.

“Las “bombas” o contrataciones de renombre ya no existen o pocas veces se darán. Buscamos jugadores que sumen y que te ayuden de inmediato, la exigencia en mucha”: Miguel Herrera | Exdt de América.

“Antes de hacer alguna contratación se evalúa el plantel y el entorno del jugador, no traemos por traer y más si será una contratación importante”: Duilio Davino | Presiente Deportivo de Monterrey.

