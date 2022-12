Un fracaso anunciado del Tricolor

FRACASO ANUNCIADO Y TRABAJADO

Sorpresa cuando se trabaja bien. Sorpresa cuando se ha estructurado de la mejor manera y se sigue un proceso, sin importar los fracasos y los triunfos. Sorpresa cuando se tienen formas y maneras de competir de manera diferente a lo habitual.

La eliminación de México en la Fase de Grupos de Qatar 2022 es el vivo reflejo de sus decisiones, maneras de hacer y generar futbolistas, de un proceso con un déficit futbolístico de año y medio que ha llevado a un golpe de realidad, donde todos los involucrados, directa o indirectamente, se dan golpes de pecho, cuando la mayoría, al ser parte de la estructura del balompié mexicano, tienen o son responsables del rotundo fracaso como el de no ir a Mundiales de categorías juveniles, no estar en los Juegos Olímpicos femenil y varonil, quedar fuera de los Octavos de Final de la Copa del Mundo y, como efecto carambola, de la pérdida de prestigio, poco o mucho, que tenía o presume la liga mexicana de futbol.

Un golpe que tiene que mover todas las estructuras que forman al futbol mexicano. A construir desde el fracaso, y hacerlo participativo del proceso de crecimiento y no, como siempre se hace, del escombro. Comenzar a crear y ocultar el hecho y dejarlo pasar.

El no clasificar a la siguiente ronda en Qatar 2022, no sólo exhibe al cuerpo técnico, que por cierto ha sido el más caro en toda la historia de Selecciones Nacionales y que por consecuencia tiene la peor participación en Copas del Mundo, también exhibe las falencias de la liga mexicana, en donde su sistema de competencia y los pocos lugares para los mexicanos, traen como consecuencia que el futbolista o el seleccionado no sepa competir, no conozca de un roce internacional que lo haga crecer o pelear de diferente manera.

Un prestigio que se ve afectado y dañado por los resultados y la manera aislada en que trabajan con la Selección Mexicana, sin un trabajo colectivo que involucre a ambas partes en un beneficio mutuo.

Hoy quedó de manifiesto el estancamiento y nulo crecimiento que tiene la zona de Concacaf y en específico el futbol mexicano, el nivel de liga es la viva muestra de lo que presume la Selección Mexicana, sin jugadores en equipos importantes, sin ser determinantes, regulares y constantes.

QUIÉN EVALÚA A DE LUISA

Reitero no sólo se atiende en la FMF, sino en la Liga MX, es un fracaso del balompié mexicano, es la realidad. No sólo el cuerpo técnico, jugadores y federativos son culpables.

Es cierto, tienen un grado muy alto de responsabilidad y de complicidad, eso es ineludible. Las decisiones tomadas por los dueños y que son comunicadas por Yon de Luisa, como la de eliminar la estructura de trabajo en selecciones le trajo consecuencias y le suma un nuevo fracaso a su negativa. Luego de ser ratificado, bien podría hacer una autoevaluación y analizar cómo el balompié tricolor se ha convertido en un maquinaría temerosa que día a día desciende más y más.

Hoy la evaluación tendría que ser más profunda y no basada en el cheque lleno de ceros que entrega y con el que emboba a más de uno, hay golpes que calan y van a seguir calando.

Si creemos que Martino es el único culpable, pasará este momento como siempre, como si nada, y se olvidará pronto. De lo contrario, dejen de pensar en los ceros y en los dólares a cambio de goles en la cancha.

Mientras no se tenga una estructura sólida, podrá venir cualquier entrenador, incluso el mismo Guardiola, pero los resultados serán los mismos. Antes de contratar al siguiente y sacar la cartera, es momento de cambiar el rumbo de cómo se hacen futbolistas en México, las formas de ayudarlos a crecer profesionalmente. Hoy el futbol azteca quedó marcado por su estancamiento y su nula manera de intentar crecer.

