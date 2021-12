Jugadas de la Semana

Llegamos a la Semana 16 en la NFL y regularmente a estas alturas tenemos al menos a la mitad de los equipos ya con boleto a los Playoffs. Sin embargo, por ahora sólo los Packers y Cowboys han conseguido el objetivo, aunque claramente este fin de semana se sumarán varios más a la lista.

Claramente ha sido una temporada muy atípica y lo que ha sucedido con el tema del Covid-19 en las últimas dos semanas ha complicado a varios equipos y a la Liga misma, pues ahora no sólo es un tema deportivo, sino una situación en la que los conjuntos que cierren filas y se mantengan lo más sanos posibles tendrán la mayor probabilidad de llegar lejos.

El jueves, los Ravens entrenaron apenas con 13 jugadores defensivos, además de las lesiones que ya conocemos, nueve jugadores fueron agregados a la lista del coronavirus de cara a su crucial partido en contra de los Bengals, clave porque los Cuervos perdieron y por paliza contra Cincinnati en su primer juego divisional de la temporada.

En caso de caer hoy, prácticamente se despiden de sus aspiraciones de ganar el Norte en la AFC y un boleto de Comodín será toda una proeza.

Varios partidos claves el día de hoy en los que se decidirá demasiado, comenzando con el duelo entre los Bills y Patriots. Todos tenemos muy fresco lo que ocurrió hace tres semanas un Lunes por la Noche, cuando pasaba un pequeño huracán en Orchard Park mientras se jugaba y Bill Belichick decidió que la mejor posibilidad de ganar era correr durante todo el juego.

Mac Jones sólo lanzó tres pases y con ello fue suiciente para salir victoriosos y tomar la cima de la división, que por ahora aún les pertenece, sin embargo, eso cambiaría con una victoria de Bufalo en Foxborough. Las condiciones perjudicaron enormemente a los Bills, su fuerza es el juego aéreo, ya que no han logrado correr el balón durante toda la temporada y justo es lo que deben de hacer para vencer a los Patriots.

Ahí está la muestra de lo que sucedió en Indianapolis la semana pasada cuando Jonathan Taylor explotó con 170 yardas. El partido de hoy es la graduación de Sean McDermott, pues los aficionados de los Bills sabrán si es el hombre indicado para llevarlos lejos, sacarle jugo a todo el talento que tiene este equipo y convertirlos en un real contendiente al título al menos de la Conferencia Americana.

BILLS LO GANA

Los Kansas City Chiefs, sembrados #1 en la AFC, reciben a los Steelers en Arrowhead. Tras la victoria de los Titans el pasado jueves, los Jefes están obligados a ganar si quieren mantenerse en el escaño más alto de la conferencia, sin embargo, quizá tengan que conseguir la victoria sin Travis Kelce ni Tyreek Hill, ambos en la lista de Covid-19, aunque ya están vacunados, por lo que si dan dos pruebas negativas 24 horas antes del juego podrán tener acción en el

emparrillado.

Los Steelers, tras la gran victoria en contra de los Titans, siguen con mucha vida, pero su margen de error es extremadamente reducido, prácticamente están obligados a ganar sus tres juegos restantes y no será tarea fácil. Independientemente de la situación de Kelce y Hill, que seguramente para el momento de que lean estas líneas ya estará esclarecida, no veo como Pittsburgh pueda salir avante.

UNDER DE 44 PUNTOS

Me despido no sin antes desearles felices iestas, estimados lectores. No ha sido un año fácil, lo importante es que nunca decaiga el ánimo de salir adelante y poner todo lo que está en nuestras manos para que vengan días y un 2022 lleno de puras cosas positivas. Mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos.

